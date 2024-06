Vídeo: automóvel é transportado sobre carretinha em rodovia de GO

Uma imagem inusitada foi registrada na GO-164, em Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. Um automóvel foi filmado transportando outro carro em cima de uma carretinha. O vídeo foi gravado por ocupante de outro carro que trafegava logo atrás da carretinha.

Nas imagens, é possível ver que o carro que puxava a carretinha ultrapassa outro veículo. Logo em seguida, uma caminhão ultrapassa o carro conduzido pela carretinha.

Veja as imagens:

Irregularidades no transporte de um automóvel sobre uma carretinha

Até o momento, o motorista não foi identificado.

De acordo com o Inspector Newton Morais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há duas irregularidades cometidas pelo motorista: dirigir sem cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e transportar cargas nas partes externas do veículos. Esta última pode acarretar a apreensão do veículo, além de multas e pontos na CNH.