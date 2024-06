Com a recente decisão do partido PP de formar aliança com o prefeito Tião Bocalom, a diretoria do PSDB está considerando seriamente a possibilidade de lançar um candidato próprio à prefeitura de Rio Branco. Originalmente, os membros do PSDB, por fazerem parte da base governamental, desejavam indicar o vice de Alysson Bestene. No entanto, a situação mudou e agora o partido busca fortalecer sua posição nas próximas eleições municipais, com vistas às eleições de 2026. O tucano avalia que a ex-deputada Vanda Milani e o ex-reitor da UFAC, Minoru Kinpara estão a altura da disputa, assim, o PSDB planeja estabelecer uma presença mais marcante no cenário político e criar uma base sólida para as futuras eleições. “Um dos nossos objetivos é tentar eleger dois deputados federais em 2026”, salienta o deputado Luís Gonzaga, presidente estadual do PSDB.

. “Se alguém tinha dúvida de que o governador Gladson Cameli não se afastaria para disputar o Senado foram dirimidas; ele declarou essa pretensão”.

. Pois é, como consequência a vice-governadora Mailza Assis assume seis meses antes (maio) de 2026 e poderá disputar a eleição no cargo.

. Se a direita tem o senador Alan Rick (União Brasil) e a própria vice Mailza como pretendentes ao Palácio Rio Branco, a esquerda não tem ninguém (ainda).

. Segundo os petistas de proa, Jorge Viana é candidato ao Senado em 2026.

. Pelo visto a eleição para o Senado estará bastante congestionada.

. O IAPEN não quer aceitar a presença de um delegado dirigindo a instituição depois dos últimos acontecimentos.

. Vê no que vai dar!

. Aos poucos, a deputada Michelle Melo (PDT) vai retornando a posição política original depois da turbulenta passagem pela liderança do governo na Aleac.

. Por falar em Aleac, nem tudo são flores entre os deputados da base do governo; a tendência é que o humor piore com a proximidade das eleições para a Mesa Diretora.

. Macunaíma, tem Jabuti na forquilha?

. “Tem, alguém colocou lá porque Jabuti não sobe em árvore”!

. Macunaíma, tem laranja no pomar?

. “É o que mais tem”!

. Macunaíma, o que você mais deseja nesse momento da vida?

. “Ser conselheiro do Tribunal de Contas, mas o Luiz Tchê não quer deixar”.

. Por que será, hem?!

. “Sei não, ó”!