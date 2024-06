Mais de 7,5 mil pessoas atendidas com educação ambiental no Acre

A educação ambiental é uma chave para disseminar informações, políticas e práticas educativas relacionadas ao meio ambiente. Esse é o principal objetivo das ações executadas pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Meio Ambiente (Imac), que já alcançaram mais de 7,5 mil pessoas desde 2023, quando as ações foram implementadas de forma continua por meio do Circuito Ambiental.

No Dia Nacional da Educação Ambiental, comemorado nesta segunda-feira, 3, o Estado destaca a importância de sensibilizar crianças, jovens e adultos para a causa. A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, disse que ter apoio do governador Gladson Cameli, ” um gestor comprometido com a vida das pessoas”, faz a diferença.

“Nossas equipes estão presentes nas comunidades, levando informações sobre mudanças climáticas, uso de recursos naturais de forma racional e sustentável, por meio da educação ambiental não formal, atuando nas escolas para que nossas crianças cresçam sabendo como a atitude de cada um pode contribuir para a multiplicação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e possam compreender o território em que vivem”, afirma.

A Sema realiza o Circuito Ambiental, que leva a temática ambiental para as escolas, com o intuito de difundir a informação para estudantes e a comunidade em geral, com jogos como o tapete Caminhando pelo Acre (mapa interativo que contém cartas com informações sobre os 22 municípios), Cine Verde (projeção de vídeos com conteúdo relacionado à temática ambiental), flanelógrafo (instrumento que possibilita falar de forma lúdica sobre biodiversidade e ciclo da água), sala de jogos e sessões de realidade virtual.

A aluna do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Barão de Rio Branco (CEBRB), Wilyane Sousa, participou do Circuito Ambiental e gostou das atividades. “Os óculos de realidade virtual mostraram como está o Rio Acre e é importante para a gente se conscientizar, não jogar lixo no rio”, afirmou.

Conforme o coordenador de Educação Ambiental da Sema, João Raphael Gomes, desde 2023, 17 municípios receberam ações, nas cinco regiões do estado e, até o fim deste primeiro semestre, mais dois municípios serão atendidos. “É um trabalho contínuo e conjunto à equipe de Educação Ambiental do Imac”, relata.

A secretária Julie Messias explica que a definição dos temas tratados em cada município é feita em conjunto com as secretarias municipais do Meio Ambiente, no âmbito da Rede de Governança Ambiental, que integra as ações municipais e do Estado, promovendo o alinhamento de objetivos e o aprimoramento de ações em prol da política ambiental.

Educação ambiental para transformar

As atividades fomentam a participação ativa da comunidade, e as equipes identificam desafios e soluções para os impactos que as mudanças climáticas acarretam ao meio ambiente. Para aumentar o alcance das ações, a Sema estimula todos que participam a serem multiplicadores e levarem, para casa, para a sala de aula e outros espaços, as lições repassadas e também aprendidas.

Professora do 3º ano de um dos estabelecimentos que recebeu as ações, a Escola Nilce Machado da Rocha, em Porto Acre, Radija Caruta destacou que a atividade procura semear a educação ambiental no cotidiano dos alunos.

“Essa foi uma importante ação, que trouxe temas importantes aos nossos alunos. Foi um prazer receber as equipes aqui. Esse é um projeto lindo e inovador. Sempre faço atividades assim com os alunos, plantamos árvores, vemos o ciclo de crescimento, que é uma forma de conscientização”, conta.

Reativação da Comissão Estadual de Educação Ambiental

Para fomentar as ações de educação ambiental no estado, a Sema retomou as atividades da Comissão Estadual de Educação Ambiental (Comeea) em fevereiro de 2024, com o objetivo de permitir um diálogo entre os diversos setores da sociedade e a efetiva implementação da Política de Educação Ambiental. Foi o primeiro passo para a elaboração de instrumentos de apoio à gestão, como o Plano Estadual de Educação Ambiental (PEA), tendo como referência a Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea) e o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA).

Água potável e qualidade de vida

Em 2024, a Coordenação de Educação Ambiental, em parceria com a Divisão de Recursos Hídricos do Departamento de Unidades de Conservação e a Funasa, levou água potável e palestras de sensibilização sobre a importância da água potável e uso sustentável. Os filtros instalados foram do tipo Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água (Salta-Z).

Foram beneficiadas três unidades de conservação (UCs) estaduais: a UC Floresta Estadual do Mogno, na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Liberdade, em Cruzeiro do Sul; o Parque Estadual Chandless, em Manoel Urbano; e a Floresta Estadual do Gregório (Ugai do Acuraua), em Tarauacá.

“Promovemos rodadas de multiplicação de informações e palestras, para que todos pudessem utilizar os equipamentos instalados para obter água limpa e segura. Também mostramos a necessidade do uso racional da água, para preservar os recursos”, relata a secretária Julie Messias.