Jovem atacada com soda cáustica: o que acontece com o corpo e como é a recuperação?

A soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, é uma substância altamente corrosiva e amplamente utilizada em diversos setores industriais. O contato direto com o químico ou a sua inalação podem causar danos graves à saúde.

O caso de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, que está em estado grave após ser atingida por soda cáustica em uma rua de Jacarezinho, na região do Norte Pioneiro do Paraná, chamou a atenção nos últimos dias.

Para entender os efeitos no corpo humano e os procedimentos realizados por profissionais de saúde em acidentes com a substância, o Terra Você conversou com o médico Vital Fernandes Araújo, pós-graduado em Medicina Ortomolecular.

O profissional destaca que acidentes com a substância também podem acontecer através de inalação e ressalta que a gravidade dos sintomas depende da concentração dos vapores e do tempo de exposição.

“Em casos de inalação de grandes quantidades, pode ocorrer insuficiência respiratória, choque e até mesmo morte”

Os principais sintomas da inalação de vapores de soda cáustica incluem:

Irritação das vias aéreas superiores

A inalação pode causar irritação intensa no nariz, garganta e vias aéreas superiores, levando a tosse, espirros e dificuldade para respirar.

Dor e sensação de queimação

Os vapores podem causar dor e sensação de queimação no nariz, boca, garganta e pulmões.

Edema pulmonar

Em casos mais graves, a inalação pode levar a acúmulo de líquido nos pulmões (edema pulmonar), causando falta de ar, chiado no peito e tosse com secreção espumosa.

Lesões na pele e olhos

Se os vapores entrarem em contato com a pele ou os olhos, podem causar irritação, vermelhidão, dor e queimaduras químicas graves.

Danos no trato gastrointestinal

Se os vapores forem ingeridos acidentalmente, podem causar queimaduras graves na boca, garganta e estômago, levando a dor abdominal intensa, náuseas e vômitos.

No caso de Isabelly, a Polícia Militar informou que a jovem teve queimaduras no rosto, no peito, na boca e provavelmente ingeriu parte da substância..

O médico explica que a ingestão acidental de soda cáustica é uma emergência médica grave que requer ação imediata. A soda cáustica, sendo uma substância altamente alcalina, pode causar danos severos ao trato gastrointestinal.

Entre os tratamentos imediatos, o profissional destaca:

Não induzir o vômito

“Nunca tente fazer a pessoa vomitar, pois isso pode causar mais danos ao esôfago e à boca devido à reexposição à substância cáustica”.

Não administre nada por via oral

Entre as orientações, é recomendado evitar dar água, leite ou qualquer outro líquido ou medicamento por via oral, a menos que orientado por um profissional de saúde, pois isso pode agravar as lesões.

Procure atendimento médico de emergência

Levar a pessoa atingida pela substância imediatamente ao pronto-socorro mais próximo ou ligar para o serviço de emergência com informações sobre a substância ingerida e a quantidade, se possível, é essencial.

Quanto ao tratamento hospitalar, o clínico destaca quatro procedimentos que devem ou podem ser realizados em vítimas de acidentes com soda cáustica.

Avaliação das vias aéreas

Os médicos irão verificar se as vias aéreas estão desobstruídas e se há sinais de dificuldade respiratória devido a edema ou queimaduras.

Exames diagnósticos

Podem ser realizados exames como endoscopia para avaliar a extensão das lesões no esôfago e estômago, além de exames de sangue para monitorar a função renal e equilíbrio ácido-base.

Tratamento de suporte

O tratamento envolve medidas para controlar a dor, prevenir infecções e tratar complicações. Pode ser necessário o uso de analgésicos, antibióticos e hidratação intravenosa.

Cirurgia

Em casos graves, com perfuração do esôfago ou estômago, pode ser necessária intervenção cirúrgica para reparar os danos. A cirurgia pode ser necessária para remover tecido necrosado (morto), reparar perfurações ou reconstruir partes do órgão afetado.

A ingestão de soda cáustica pode causar a corrosão de órgãos internos e a recuperação de um órgão corroído por soda cáustica é um processo complexo e individualizado, que depende da extensão da lesão, da localização do órgão afetado e da saúde geral do paciente.

O especialista explica que o tratamento envolve uma equipe multidisciplinar de médicos, incluindo cirurgiões, gastroenterologistas, pneumologistas, nutricionistas e fisioterapeutas. A recuperação de um órgão corroído por soda cáustica geralmente envolve as seguintes etapas:

Estabilização do paciente

A primeira etapa visa estabilizar o paciente, controlando a dor, a infecção e os distúrbios metabólicos que podem surgir como consequência da lesão.

Tratamento Nutricional

O suporte nutricional adequado é crucial para a recuperação do paciente, já que a ingestão de alimentos pode ser difícil ou impossível devido à lesão. Isso pode envolver a nutrição enteral (através de sonda) ou parenteral (por via intravenosa).

Fisioterapia

A fisioterapia pode ser necessária para ajudar a pessoa a recuperar a função do órgão afetado, especialmente se a lesão tiver comprometido a capacidade de engolir, respirar ou realizar outros movimentos importantes.

Possíveis complicações

Vital Fernandes Araújo conta que as complicações de um acidente com soda cáustica podem ser graves e duradouras, afetando diversos sistemas do corpo. “A recuperação desses pacientes é um processo longo, complexo e muitas vezes desafiador”, diz o médico.

Entre as complicações agudas que um acidente com soda cáustica pode causar estão:

Queimaduras químicas

A soda cáustica pode causar queimaduras graves na pele, olhos, vias aéreas e trato gastrointestinal, resultando em dor intensa, desidratação e risco de infecção.

Perfuração de órgãos

Em casos graves, a soda cáustica pode perfurar o esôfago, estômago ou intestinos, levando a complicações com risco de vida, como peritonite e sepse.

Insuficiência respiratória

A inalação de vapores de soda cáustica pode causar edema pulmonar, pneumonite química e insuficiência respiratória aguda.

Desequilíbrios eletrolíticos

A ingestão de soda cáustica pode levar a desequilíbrios eletrolíticos graves, como hipocalcemia e hipernatremia, afetando a função cardíaca e neurológica.

Entre as complicações crônicas que um acidente com soda cáustica pode causar estão:

Estenose esofágica

A cicatrização das queimaduras no esôfago pode resultar em estreitamento (estenose), dificultando a deglutição e exigindo dilatações repetidas ou cirurgia.

Disfagia e desnutrição

As lesões no trato gastrointestinal podem levar a dificuldades de alimentação, perda de peso e desnutrição a longo prazo.

Aumento do risco de câncer

Pacientes com lesões crônicas no esôfago têm maior risco de desenvolver câncer de esôfago ao longo da vida.

Problemas psicológicos

O trauma do acidente e as sequelas físicas podem resultar em estresse pós-traumático, ansiedade e depressão.

Recuperação e tratamento

O médico explica que a recuperação de um acidente com soda cáustica é um processo gradual e pode levar meses ou anos, dependendo da gravidade das lesões. Algumas pessoas podem enfrentar sequelas permanentes e necessitar de cuidados e acompanhamento contínuo ao longo da vida.

“A prevenção através da conscientização sobre os riscos, armazenamento seguro e manuseio adequado de produtos químicos é fundamental para evitar esses acidentes trágicos”, destaca Araújo.

Cuidados agudos

O tratamento inicial envolve estabilização das vias aéreas, controle da dor, hidratação, correção de desequilíbrios eletrolíticos e prevenção de infecções.

Cirurgias reparadoras

Podem ser necessárias cirurgias para reparar perfurações, remover tecidos necróticos e reconstruir órgãos danificados, como o esôfago.

Suporte nutricional

Alimentação por sonda ou nutrição parenteral pode ser necessária durante a cicatrização das lesões e em casos de disfagia persistente.

Dilatações esofágicas

Procedimentos de dilatação com balões ou sondas podem ser realizados periodicamente para tratar estenoses esofágicas.

Acompanhamento multidisciplinar

A recuperação requer uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.

Reabilitação e apoio psicológico

A fisioterapia e a terapia ocupacional podem auxiliar na recuperação física, enquanto o apoio psicológico é essencial para lidar com o trauma emocional.

Em caso de exposição à soda cáustica, procure atendimento médico de emergência imediatamente para minimizar as complicações e iniciar o tratamento apropriado.