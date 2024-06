Fase municipal dos jogos estudantis tem continuidade com o handebol

Por meio da Coordenação de Desporto Escolar, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) dá continuidade à fase municipal dos Jogos Estudantis, em Rio Branco, agora com a modalidade de handebol, que está acontecendo em uma das quadras da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O handebol iniciou nesta terça-feira, 4, e se estenderá até o próximo dia 12, quarta-feira. Estarão acontecendo jogos das categorias sub-14 e também sub-17 dos naipes masculino e feminino. Ao todo, 13 escolas participam das seletivas, num total de 28 equipes.

As escolas que participam da fase municipal da modalidade de handebol dos Jogos Estudantis são: Clícia Gadelha, Colégio Acreano, Alternativo, D. Pedro II, Colégio ABC, Lourival Pinho, Colégio Meta, Sebastião Pedrosa, Colégio Tiradentes, Diogo Feijó, Marilda Gouveia e Serafim Salgado.

Da fase municipal se classifica uma equipe para a fase regional, sendo uma por categoria e naipe, ou seja, uma equipe masculina do sub-17, uma feminina do sub-17, uma masculina do sub-14 e ainda uma outra equipe feminina do sub-14. Este ano houve um recorde no número de equipes inscritas para a modalidade.

A primeira partida da seletiva foi realizada pelas equipes sub-17 femininas do Colégio Meta e do Lourival Pinho. O Lourival venceu pelo placar de 15 a 13. Já a segunda partida das seletivas foi realizada pelas equipes sub-17 masculina da Sebastião Pedrosa e da Lourival Pinho.

Para o técnico da Sebastião Pedrosa, professor Anderson Furtado, os jogos estudantis são, na verdade, uma oportunidade de socialização para os estudantes. “É difícil um lazer para eles, e as nossas expectativas são as melhores”, disse. O atleta Cairon Araújo, do segundo ano, compartilha do mesmo sentimento: “Temos expectativa de fazer o nosso melhor e ganhar”, disse.

O professor Wilson Rabelo é o técnico da equipe sub-14 masculina do Colégio Tiradentes. Para ele, os jogos estudantis ajudam na interação social dos alunos, “além de contribuir para a saúde física e mental”, destacou. O Colégio Tiradentes está com quatro equipes competindo no handebol (sub-17 masculina e feminina e sub-14 feminina e masculina).

O técnico da escola Lourival Pinho, professor Adriano Souza, que também tem boas perspectivas para a sua equipe, a atual campeã da fase estadual da modalidade, observa a importância dos jogos na vida estudantil: “Sem falar que o esporte ajuda a formar o aluno como cidadão”. Boas expectativas tem também o goleiro da equipe, Jhonycley Lima. “Esperamos uma grande atuação. Somos os atuais campeões e vamos em busca do bicampeonato”, finaliza.