Policial atropela motoboy e ameaça ao ser gravado: ‘Vou comer na porrada’

Um policial civil atropelou um motoboy no bairro Quitandinha, em Petrópolis (RJ), na noite do domingo (2).

O que aconteceu

O motorista do carro foi submetido a exame de alcoolemia, que deu positivo. No momento do ocorrido, ele não estava em horário de serviço, segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Carro do policial ficou com a parte dianteira e o para-brisa danificados. Devido ao impacto da batida, o motoboy foi jogado da moto, caiu na pista e foi socorrido por outros colegas.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o condutor do carro discutindo com outros motociclistas. Ao ser confrontado, ele diz ser policial, pega o distintivo e faz ameaças a quem está gravando.

Motociclista reage, pede para o policial “segurar a onda” e diz que ele está “doidão”. O homem rebate em tom de ameaça: “Se filmar, eu vou comer na porrada. Onde eu tô doidão? Vamos resolver. Aqui é polícia. Qual é? Quem quer entrar em uma aqui? É na porrada? Quem quer na porrada?”.

Veja o vídeo:

Policial foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Com ele, os agentes apreenderam um aparelho de telefone celular, um coldre, um rádio transmissor, munições e carregadores.

O caso foi registrado na 105ª DP de Petrópolis. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Corregedoria-Geral do órgão instaurou uma sindicância administrativa para apurar a conduta dele.

Como o policial não teve a identidade divulgada, não foi possível localizá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.