Moradores avaliam serviços da prefeitura e apontam desafios das próximas gestões de Rio Branco

O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre realizou uma pesquisa de opinião com o objetivo de identificar as principais percepções que a população de Rio Branco tem em relação aos serviços oferecidos pela prefeitura. Os resultados apresentados podem subsidiar a futura gestão quanto à percepção dos cidadãos sobre os problemas enfrentados na capital acreana.

A pesquisa foi realizada entre 22 e 26 de abril, no período da tarde, nos principais pontos de fluxo de Rio Branco com pessoas aptas a participarem do processo eleitoral. Com o intuito de não emitir nenhum juízo de valor sobre os resultados apresentados, não faremos análises, deixando a interpretação dos resultados apresentados nas tabelas.

Ao todo, foram entrevistadas 782 pessoas sobre: pavimentação das ruas, qualidade das calçadas, condição de acesso dos ramais, abastecimento de água, rede de esgoto, iluminação Pública, coleta de lixo, limpeza pública, atendimento nos postos de saúde, educação (creches), educação (Ensino Fundamental I), transporte público, acesso à cultura, acesso ao esporte e lazer, acesso à assistência/proteção social, programas de moradia, oportunidades de empregos, mercados municipais, feiras nos bairros, feiras de economia solidária, respostas à desastres naturais e condição de parques e pontos turísticos municipais.

O estudo completo pode ser conferido aqui.

Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta: Como você avalia a oferta dos seguintes serviços públicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Branco?

Os serviços listados foram classificados como: péssimo, ruim, neutro, bom e ótimo. Pavimentação das ruas, oportunidades de emprego, transporte público, qualidade das calçadas e condição de acesso aos ramais são os serviços com as piores avaliações.