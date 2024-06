Cobra píton briga com leopardo na África e surpreende visitantes; veja

Uma turista americana chamada Suzie Moll conseguiu registrar um verdadeiro “duelo de gigantes” durante um safári em Masai Mara, na África do Sul. Uma cobra píton africana e um leopardo disputaram para ver quem levaria a melhor no mundo animal (veja no vídeo abaixo).

De acordo com o portal internacional Latest Sightings, Suzie estava acompanhada com mais duas pessoas, o guia Oscar Taiwa e o parceiro Mike, quando perceberam um leopardo curioso com algo no meio da mata. Sabendo que o animal provavelmente estava em caça, o responsável pelo passeio parou o carro em que estavam para observar.

Entre os arbustos, a criatura surgiu: uma enorme cobra.

“Pouco depois de percebermos a píton, uma batalha intensa estourou entre os dois animais incríveis. A princípio, foi uma sensação de surpresa para todos, pois ver este tipo de acontecimento é muito raro”, explicou o dono do safári ‘Live Life African Safari Getaways’, Clint Saint.

Nas imagens, é possível ver o leopardo lutando com a cobra, que se enrola toda ao redor do corpo do felino. Sem se dar por vencido, ele abocanha a píton. Após os dois se soltarem, o leopardo levanta a pata dianteira direita, indicando que se machucou, mas está vivo.

“Cada uma dessas criaturas enfrentou a estratégia feroz de combate de uma da outra para sobreviver, mas sabiam que só haveria um sobrevivente final. No fim, a Píton foi derrotada com inúmeras perfurações em seu corpo, especialmente na cabeça”, contou.

“Nunca experimentei um encontro como este antes e também foi a primeira vez para nosso guia Oscar”, detalhou Clint. “Assim como acontece com qualquer avistamento de leopardo em Mara, o local fica cheio muito rápido. Então, você pode imaginar a emoção entre os convidados, mas especialmente entre os guias. Foi realmente algo único e tivemos muita sorte em também ter capturado em vídeo”.