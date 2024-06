Bocalom inspeciona obras e destaca avanços para o município de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou neste feriado as obras que estão sendo realizadas na capital acreana.

Acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo (Seinfra), Cid Ferreira, o gestor conferiu o andamento da obra da ponte do Igarapé Judia, da creche do bairro Vila Acre e dos serviços de tapa-buracos que estão sendo realizados na Estrada do Amapá e no Ramal do Rodo.

O prefeito destacou a importância de cada obra para a melhoria da qualidade de vida da população, como a ponte do Igarapé Judia, onde a comunidade há mais de 20 anos espera pela benfeitoria.

“A gente está realizando um sonho de mais de 20 anos, quase 30 anos, que a população dessa região, de 23 bairros, reclamava que não tinha essa passagem, que era de madeira, quebrava o tempo todo, não passava ônibus, e graças a Deus a gente está realizando esse sonho, com a ponte de alvenaria. Se Deus quiser, a população dessa região agora estará satisfeita e atendida, porque isso aqui economiza mais de 10 quilômetros, evitando a volta pela corrente. Tenho certeza absoluta que isso vai mudar demais para a população dessa região, eles estão muito felizes porque realmente vai melhorar muito a vida deles”, afirmou.

No bairro Vila Acre, o prefeito visitou a construção de uma creche com mais de 300 vagas para atender crianças de 0 a 4 anos. A obra, que conta com investimento de recursos próprios do Município, segue a todo vapor e tem previsão de conclusão até o final do ano.

“Quando termina o período de licença-maternidade, a mãe precisa colocar o seu filho em uma creche para poder ir trabalhar. Não havia vagas em Rio Branco para creche de zero a dois anos. Agora vai ter, e essa aqui da Vila Acre é uma delas. Autorizamos a construção de duas creches como esta, com 300 vagas para crianças de zero a quatro anos. Se Deus quiser, até o final do ano, a licitação será concluída, autorizando mais duas creches. Estamos construindo quatro creches com o nosso dinheiro, com recursos próprios, isso é importante” comemorou o prefeito.

Em seguida, o prefeito conferiu o trabalho de pavimentação e de tapa-buracos na Estrada do Amapá e no Ramal do Rodo. As intervenções fazem parte do Programa Asfalta Rio Branco.

“Cinco frentes de serviço estão atuando na Estrada do Amapá e no Ramal do Rodo, o asfalto está chegando em toda a cidade, esse é o compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom”, afirmou Cid Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

“A Estrada do Amapá recebe caminhões carregados o dia inteiro, 24 horas por dia, com areia e outros materiais, está constantemente precisando de reparo, e mais uma vez estamos fazendo esse trabalho, através da Emurb. Temos cinco equipes trabalhando nesse trecho, estamos trabalhando muito. Isso é o que importa”, finalizou o prefeito de Rio Branco.