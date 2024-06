Prédio de três andares desaba e mata 1 em Istambul; veja vídeo

Um prédio de três andares desabou em Istambul, na Turquia, neste domingo (2). De acordo com as autoridades turcas, uma pessoa morreu e pelo menos oito ficaram feridas.

O que aconteceu

O desabamento ocorreu por volta de 8h40, no horário local (2h40 no Brasil). Segundo comunicado do governo de Istambul, todas as pessoas soterradas já foram resgatadas. O prédio estava localizado no distrito de Küçükçekmece, na parte europeia da cidade.

Construção era irregular. O ministro do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Turquia, Mehmet Özhaseki, afirmou que o prédio foi construído em 1988, “sem cumprir as normas arquitetônicas e de engenharia”, com 1,5 andar sendo erguido ilegalmente depois. Segundo ele, as inspeções preliminares apontaram que foi utilizada areia marinha na construção e que intervenções posteriores prejudicaram a estabilidade do prédio.

Veja o vídeo: