Pele do pescoço envelhece mais rápido e até seu celular influencia

Já parou para notar como muitas vezes a pele do rosto ainda está firme enquanto no pescoço grandes vincos ou flacidez denunciam a idade? Muitas pessoas costumam negligenciar os cuidados com a região no dia a dia, dando mais atenção a face ou ao restante do corpo. Exposta e sem proteção, ela acaba sofrendo danos mais rapidamente, porém alguns hábitos aceleram ainda mais esse processo.

“Essa região tem a pele mais fina e delicada. Conforme o passar dos anos e diante de uma exposição constante de luz solar, o colágeno vai sendo danificado, deixando a estrutura dele mais frouxa e aumentando a característica de pele envelhecida. Além disso, a estrutura microscópica do pescoço e do colo tem uma quantidade menor de anexos, como pelos e glândulas. Essas estruturas oferecem, de certa forma, um fator protetor no nosso envelhecimento”, explica Elisete Crocco, dermatologista e coordenadora do departamento de Cosmiatria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

A luz solar, carregada de raios ultravioleta A, é um dos fatores que mais colaboram para o envelhecimento precoce do local. Os raios UVA penetram profundamente na pele, danificando a derme, onde estão os tecidos que dão elasticidade. Por isso, assim como o rosto, essa região tão sensível necessita de proteção.

É preciso criar o hábito do uso do protetor solar todos os dias pela manhã nessas áreas de exposição crônica como é o pescoço, que ficam para fora da camiseta. Protetor com FPS acima de 50 seria o indicado. E caso haja exposição solar de praia ou piscina, reaplicar a cada três horas.

Camila Oliveira Alvarenga, dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)

Uso do celular influencia

Um outro comportamento moderno tem influenciado bastante no envelhecimento precoce do local, atingindo também pessoas mais jovens. A flexão do pescoço durante o uso dos smartphones e computadores, principalmente notebooks que possuem telas mais baixas, tem criado rugas lineares cada vez mais frequentes. Existe até um termo para isso chamado “tech neck”, ou “pescoço tecnológico” em português.

A cabeça pesa em média 5 kg. Uma inclinação de 60° do pescoço para olhar para o smartphone pode gerar um impacto de 27 kg sobre a coluna. Tanto peso, somado ao movimento repetitivo da musculatura da região sob uma pele fina, com poucas glândulas sebáceas e baixa hidratação, fazem com que as linhas se formem e se aprofundem cada vez mais com o tempo.

O hábito tem atingido não só o pescoço como também tem aumentado a papada. Por isso é importante manter uma postura o mais ereta possível diante das telas e diminuir o tempo ao celular se você quer evitar futuras linhas.

Outro hábito ruim que deve ser evitado se você busca preservar a sua pele é o tabagismo. Fumar acelera o processo de envelhecimento cutâneo e reduz a produção de colágeno, uma proteína essencial para a hidratação e elasticidade da pele. O resultado é um aspecto opaco e ressecado.

Também não é recomendado usar produtos à base de álcool para limpar o local, dado a sua sensibilidade.



Eles podem causar maior ressecamento da pele do pescoço. O mais recomendado para limpeza dessa região são sabonetes suaves ou syndets, que possuem menor chance de irritação e desidratação.

Fernanda Ventin, dermatologista e professora do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia

Os syndets, derivado das siglas em inglês “synthetic detergent”, ou seja, detergente sintético, são uma alternativa aos sabonetes tradicionais, que possuem pH alcalino entre 9 e 10. Seu pH ajustado entre 5,5 e 7, torna-os menos irritativos e são ideais para pessoas com pele seca ou que sofrem com dermatite atópica, apesar de ser indicado para todos os tipos de pele.

Alguns cuidados podem retardar o envelhecimento

Se você quer manter a pele do pescoço tão bonita quanto a do seu rosto e restante do corpo, além do protetor solar é importante também apostar em uma boa hidratação. Isso inclui, claro, ingerir água de forma adequada, ajudando no corpo como um todo, mas também envolve o hábito de usar creme hidratante todos os dias.

Pode ser o mesmo que você usa no corpo ou aquele apropriado para o rosto. Essa segunda opção tem melhor efeito, já que a delicadeza da pele facial é mais próxima da do pescoço, trazendo um resultado mais eficaz. Hidratantes com ácido hialurônico, à base de pantenol ou com ativos antioxidantes como vitaminas C e E são boas opções. Já produtos anti-idade usados no rosto precisam de atenção por conta de ativos irritativos.

Nem todos podem ser aplicados no pescoço pela tolerância e sensibilidade da região, justamente pela questão dos anexos (menos pelos e glândulas). Mas produtos com ácido hialurônico e à base de retinol podem, embora o nível de eficácia não seja o mesmo, porque o pescoço não responde tão bem quanto a face.

Elisete Crocco, dermatologista

Hoje no mercado existem produtos específicos para colo e pescoço com formulação mais direcionada às necessidades da região. “A melhora acaba sendo em qualidade de pele assim como os produtos para o rosto. Uma melhora na qualidade de pele, não de sinais ou rugas de uma forma tão expressiva”, ressalta Camila Alvarenga.

Tratamentos estéticos ajudam na revitalização

Para tratar manchas, rugas e flacidez já existentes, as profissionais indicam tratamentos que podem ser mais ou menos invasivos, feitos diretamente nos consultórios médicos ou clínicas de estética. Eles revitalizam a pele, suavizam manchas, minimizam linhas finas e fortalecem a derme induzindo a produção de colágeno. Entre eles estão:

Toxina botulínica

Bioestimuladores de colágeno

Skinboosters (hidratação injetável)

Peelings

Ultrassom microfocado

Luz intensa pulsada

Microagulhamento

Fios de PDO

Laser fracionado ablativo

A sensibilidade da pele do pescoço interfere não só no tratamento como no processo de cicatrização. “De uma maneira geral, a cicatrização no rosto é mais rápida e eficaz do que a do pescoço, devido à maior concentração de glândulas sebáceas no rosto, que são fundamentais no processo de reparação da pele. Desta forma, alguns procedimentos mais abrasivos que fazemos no rosto, não são indicados para região do pescoço, por exemplo”, explica Fernanda Ventin.

Ela diz que a ingestão de colágeno como o verisol ou peptan também é uma boa ideia para quem quer retardar o envelhecimento da pele. “A reposição oral de colágeno pode aumentar a hidratação e elasticidade da pele de uma maneira geral. Para estímulo à produção de colágeno no pescoço, melhora da qualidade da pele, combate à flacidez, o mais recomendado é o uso de bioestimuladores de colágeno injetáveis, ultrassom microfocado e as tecnologias já citadas”, indica.

Não devemos esquecer que uma boa alimentação, rica em antioxidantes, também é fator importante não só para a pele do pescoço, mas para todo o corpo. Para saber qual o tratamento mais adequado, o indicado é consultar um dermatologista.