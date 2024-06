PSD aposta todas as fichas na eleição do Gilson da Funerária

A exemplo do que ocorreu nas eleições de 2020, em Plácido de Castro, quando apoiou a bem-sucedida candidatura do professor Camilo, atualmente filiado ao Partido Progressista (PP), o Partido Social Democrático (PSD), liderado pelo senador Sérgio Petecão, pretende investir fortemente na campanha do empresário Gilson da Funerária para a prefeitura de Senador Guiomard.

Gilson conta com um amplo apoio político, incluindo figuras importantes como a ex-deputada federal Vanda Milani (PSDB), a vice-governadora Mailza Assis, e os deputados estaduais André da Droga Valle, Luís Tchê, Afonso Fernandes, Pablo e Clodoaldo. Para o senador Petecão, Gilson da Funerária, é uma das promessas do PSD para o futuro político do Acre. Ele é oposição à prefeita Rosana Gomes (PP).

“É nossa responsabilidade como cidadãos críticos verificar e combater as fake news”. (Bill Gates)

. Acredite se quiser: Congresso impede que notícias falsas sejam crimes!

. O Congresso sustentou o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que impede a criminalização das notícias falsas.

. Esta decisão, que representa uma derrota para o governo, foi possível graças ao apoio da oposição, que conseguiu convencer o Centrão formado por senadores e deputados evangélicos a não classificar a disseminação de notícias falsas como um crime.

. Isto significa que todos têm a liberdade de disseminar notícias falsas sobre política ou qualquer outro assunto sem receio de consequências criminais.

. Todos estão abrigados sob o que pode ser interpretado como um “direito de mentir”, que é visto de maneira semelhante a outros direitos naturais como nascimento, liberdade e vida.

. Curiosamente, estudos indicam que os chimpanzés e outros animais também são capazes de mentir e dissimular na natureza.

. “É nossa responsabilidade como cidadãos críticos verificar e combater as fake news”. (Bill Gates)

. O PROGRESSISTA terá que fazer um trabalho de convencimento dentro do governo, sem ferir a legislação eleitoral, para acoplar o nome de Alysson Bestene ao do prefeito Tião Bocalom.

. O próprio governador Gladson Cameli reconhece essa dificuldade, porém, nada que uma boa articulação política não o faça.

. Um dos maiores problemas detectados pela finada Frente Popular do Acre (FPA) é que quem está no poder se acomoda, engorda, fica preguiçoso.

. Ao que parece, com o prefeito Tião Bocalom não fica não!

. Ele, o Bocalom, como dizia o avô do Macunaíma que era seringueiro: arrocha, atocha e abrocha no serviço.

. Degmar Kimpara e Lana Vaz, promessas do PSDB para essa eleição municipal.

. Não subestimem o vereador pastor Arnaldo Barros; caminha para a reeleição, não se acomodou no mandato.

. A deputada Maria Antônia (PP) celebrou os investimentos do governador Gladson Cameli na área de Segurança Pública em Brasiléia e Vale do Acre, por exemplo, na unidade do IML.

. Bem lembrado:

. A Polícia Federal investiga a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brasiléia; à época os boatos na cidade eram de compra de vereadores, ou seja, corrupção.

. Tem até foto de comemoração!

. Bom dia!