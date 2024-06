Mais de 140 pacientes atendidos em consultas pré-cirúrgicas do Opera Acre

Mais de 140 pacientes que aguardam na fila de espera para cirurgias de hérnia e vesícula foram atendidos no ambulatório do Opera Acre neste sábado, 1º, em Senador Guiomard. A ação é promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), e em parceria com a prefeitura municipal.

“O objetivo é diminuir a demanda reprimida de pacientes que aguardam por esses procedimentos na Fundação Hospitalar. Hoje estamos atendendo pacientes que aguardam por cirurgia-geral adulta e pediátrica e eles serão operados aqui mesmo no município”, explicou Shirley Nascimento, chefe de Regulação de Cirurgias da Sesacre.

O ambulatório é a etapa que antecede a cirurgia e visa garantir maior segurança e eficiência nos procedimentos. O diferencial do Opera Acre é que o atendimento é realizado de forma inversa, onde a equipe médica se desloca até o município para a realização das consultas, promovendo mais comodidade e qualidade na assistência em saúde aos pacientes.

A secretaria municipal de Saúde de Senador Guiomard, Dayana Reis, parabenizou o empenho da gestão. “Venho aqui agradecer nosso governador, Gladson Cameli, por essa parceria de trazer os cirurgiões para essa ação. E além de realizarem as consultas, nossos pacientes já vão sair daqui com os exames marcados e isso é muito importante para a nossa população”, disse.

Do diagnóstico à consulta do pré-operatório, Thaylane Barbosa esperou apenas dois meses. Foto: Luan Martins/Sesacre

Thaylane Barbosa, 28 anos, descobriu a pedra na vesícula em março deste ano. “Começou com uma dor repentina, fui para o hospital e depois dos exames o médico disse que era caso de cirugia. E quando foi essa semana já me ligaram. Fiquei feliz porque não pensava que ia ser tão rápido”, declarou.

Para o senhor Ailton Cardoso, a cirurgia vai lhe trazer mais qualidade de vida. Foto: Luan Martins/Sesacre

Para o senhor Ailton Cardoso, de 69 anos, a ligação da equipe de regulação da Sesacre lhe chamando para consulta veio em boa hora. “Convivo com essa hérnia há um tempo. Mas ano passado resolvi me consulta, porque já estava doendo, me incomodando. Estou me sentindo tranquilo e aliviado porque eu quero é operar”, falou.