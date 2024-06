João Tezza: ex-deputado do Acre morre aos 80 anos em Curitiba (PR)

O ex-deputado estadual e advogado João Batista Tezza Filho morreu na tarde desta sexta-feira (31), em Curitiba, no Paraná, aos 80 anos de idade. As causas de seu falecimento ainda não foram divulgadas.

O corpo do ex-parlamentar será cremado em Curitiba, cidade onde residia recentemente com sua família, incluindo o renomado escritor Cristovão Tezza, conhecido por sua obra “O Filho Eterno”.

Eleito deputado estadual em 1986 pelo então partido PFL, Tezza representou a classe dos fazendeiros.

Trajetória Profissional

João Batista Tezza teve uma carreira diversificada, atuando como advogado, pecuarista e deputado estadual. Além disso, ocupou o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em Brasília, entre 1995 e 1997, na função de ministro classista, representando os empregadores. No Acre, durante a Assembleia Estadual Constituinte de 1988 a 1989, foi relator da Constituição Estadual que está em vigor atualment