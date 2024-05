PF detona esquema de exploração sexual de menores via web em Capixaba

a manhã desta quarta-feira, 29/5, a Polícia Federal deflagrou a Operação Aquila, voltada ao combate da divulgação de crimes de violência sexual contra menores por meio da internet. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao suspeito, ambos localizados em Capixaba.

A ação buscou complementar as já sólidas evidências que conectavam o local do crime ao investigado, bem como ratificar a veracidade das condutas descritas e analisadas no início da investigação.

Durante a operação, foi apreendido um grande volume de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil, além de drogas.

Os envolvidos poderão responder por armazenamento e disseminação de material contendo imagens de abuso sexual infantil.