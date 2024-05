QUASE PRONTO obra do Centro Integrado de Esporte e Lazer avançam e transformam cena urbana da Estação Experimental, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), inspecionou nesta terça-feira, 28, o avanço na execução das obras de reforma e adequação do Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade (Ciec), no espaço esportivo da Fundação do Bem-Estar Social (Funbesa), localizado na Estação Experimental, em Rio Branco.

O gestor da Seop, Ítalo Lopes, ressaltou que a equipe de engenharia acompanha diariamente a evolução da obra no Ciec, onde já foram executados os serviços da quadra coberta, do campo, assentadas as gramas e todas as arquibancadas previstas, bem como os serviços de pintura da sede.

“O governador Gladson Cameli tem se empenhado para entregar, em breve, mais um centro que valoriza e incentiva o esporte e a cultura local e, dessa forma, garante qualidade de vida às pessoas e o desenvolvimento das cidades. O Ciec é uma dessas obras que mudam a vida das pessoas”, frisa.

De acordo com a fiscal Raissa da Silva, a obra está próxima de entrar na fase de acabamento e, com isso, o espaço esportivo caminha para que o sonho de toda uma comunidade seja realizado em breve.

“Com esses avanços, os serviços de pintura e de demarcação da quadra coberta já poderão ser executados. O Ciec se prepara também para receber os serviços de paisagismo, com assentamento de plantas regionais, fechamento lateral com rede da quadra coberta e do campo de futebol”, informa a engenheira.

ua

A execução dos serviços no Ciec seguirá com as seguintes etapas: pintura e demarcação da quadra poliesportiva, instalação de refletores de iluminação central, finalização dos portões de acessos 1 e 2 e a conclusão das calçadas de acessibilidade, com assentamento de piso tátil.

As obras públicas no estado geram trabalho e renda para milhares de operários da construção civil. É o caso do pintor Ueverson Souza. “É um serviço de qualidade que o governo realiza para a população, e para nós é um orgulho trabalhar em prol dessa conquista. Me sinto feliz e agradecido por prestar esse serviço”, disse.

Sobre o Ciec

O Ciec será composto por uma quadra poliesportiva coberta, um campo de futebol e uma sala de lutas.

A reabertura do Ciec da Estação Experimental garante um espaço que abriga diversas atividades de esporte e lazer para todas as idades, tais como artes marciais, basquete, futebol, futsal, handebol, rugby e voleibol, entre outras atividades geridas pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Governo vem promovendo uma série de obras que melhoram as estruturas voltadas para o esporte e o lazer em todo o estado. lustração: Marcos Haluen/Seop

O centro esportivo também terá um parquinho destinado ao lazer das crianças e uma pracinha com mesas de jogos. Para garantir estrutura aos usuários, terá um depósito de materiais esportivos e áreas de cozinha e serviços gerais.