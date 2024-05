Gato vai parar em ralo de banheiro e tutora filma resgate; assista

Anna é tutora de um gatinho, de pelagem branca, que se envolveu em uma enorme enrascada. O felino acabou parando dentro de um ralo de banheiro e sua humana compartilhou o momento do resgate com seus seguidores do TikTok.

O vídeo, postado na última terça-feira (21), mostrou outro tutor do gatinho, abrindo com a ajuda de uma faca, o ralo do banheiro e dando de cara com felino dentro dele.

O rapaz tentou puxar o gato para fora do ralo, mas não teve sucesso. Foi preciso incentivar o felino a sair por conta própria, o que demorou um certo tempo, mas o pet saiu de onde estava, sem se machucar.

A postagem já conta com mais de 688 mil curtidas e com quase dois mil comentários. “Gato é incrível. Um bixo que não consegue ficar preso em lugar nenhum, ele cabe em tudo!”, disse um seguidor. “Gato é um negócio inexplicável!”, comentou outro internauta.

Fonte: Bnews