VÍDEO: Motorista derruba de motocicleta família que saía de hospital e foge sem prestar socorro

Um casal, juntamente com uma criança de quatro anos, foram atropelados quando estavam em uma motocicleta após deixar um hospital no Centro de Tianguá, interior do Ceará. As vítimas foram atingidas por um carro e o acidente foi registrado por câmeras de segurança do local, no último domingo (19).

No vídeo, é possível identificar que o carro branco avançou a sinalização de “pare”, colidindo na motocicleta e derrubando a família. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

Veja o vídeo:

As imagens ainda mostram que o pai e a criança conseguem levantar logo após o acidente. Ambos tiveram ferimentos leves. No entanto, a mulher sofreu um corte profundo no pé e ficou com outras escoriações ao redor do corpo.

Segundo outra filha do casal, a mãe não está conseguindo andar, mas a família está se recuperando do susto. Um boletim de ocorrência foi registrado.

O BNews alerta que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças menores de 10 anos e levar mais de um passageiro na garupa são infrações gravíssimas, passíveis de multa.

Fonte: Bnews