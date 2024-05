Abertas inscrições para jurista substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Acre

As inscritas e inscritos no edital, deve estar na data de indicação, no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional.

A Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões (SEAPO), órgão credenciado do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), abriu as inscrições para convocação e eventual nomeação de advogada ou advogado para compor o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

As interessadas e interessados devem preencher, datar e assinar o modelo de Formulário constante no Anexo, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n.º 23.517, de 4 de abril de 2017, e a presentar a documentação indicada na referida legislação, via “peticionamento intermediário” eletrônico, no sistema SAJ/SG.

As inscritas e inscritos no edital devem estar na data de indicação, no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional, além disso, necessitam compor por um biênio, no mínimo, e facultativamente por mais um.