VÍDEO: Clientes brigam por causa de máquina de bichos de pelúcia em shopping

Dois homens e duas mulheres foram flagrados em uma briga por causa de uma máquina de pegar bichos de pelúcia, na última sexta-feira (17/5), no Shopping Recife, no bairro de Boa Viagem, Recife. O vídeo da confusão foi publicado nas redes sociais e mostra troca de socos e chutes entre os clientes.

Nas imagens é possível ver o momento em que um dos homens chegou a desferir vários socos no rosto de uma das mulheres e depois começou a brigar com o outro homem. Em seguida, um segurança do centro comercial entra no meio para separar a briga, enquanto uma terceira pessoa interveio e apartou a confusão entre as mulheres. VEJA O Vídeo:

A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

Fonte: O Dia