Princípio de incêndio atinge Colégio Adventista em Rio Branco

O Colégio Adventista, localizado na região do Tangará, em Rio Branco, registrou um princípio de incêndio na manhã desta segunda-feira, 20. Não há registro de feridos.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas com servidores da instituição, as chamas teriam começado na parte de cima do prédio, onde fica o setor administrativo, e rapidamente a fumaça se espalhou pelo local.

Uma grande mobilização foi feita para tirar os estudantes das salas de aula e o fogo foi controlado.

As primeiras informações apontam para um curto-circuito que teria gerado o fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local.

