Carro roubado em assalto é recuperado no Segundo Distrito da Capital

Uma guarnição do Grupo Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar apreendeu na noite desse domingo (19) um carro Ford Ecosport de cor branca, que havia sido abandonado numa das ruas do bairro Canaã. O veículo tinha sido roubado no período na tarde em um assalto com o uso de arma de fogo. Por enquanto, ninguém foi preso.

Os agentes de segurança foram alertados pelo COPOM de uma ocorrência de assalto, quando homens armados renderam o condutor e acompanhantes do veículo e roubaram o carro.

Os policiais foram informados de que o veículo roubado tinha sido visto circulando nos bairros Santa Inês, Recanto dos Buritis, Areal e região. Já era noite quando passavam pela Rua Durval Camilo e encontraram o veículo estacionado à margem da rua.

Os PMs perceberam que quem dirigia o carro estava apressado para fugir do cerco policial, prova disso é que deixou as portas destravadas e a chave na ignição. O Ford Ecosport foi deixado na Delegacia Regional da Cidade do Povo e restituído ao proprietário.