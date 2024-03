A ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB) não fez um movimento concreto que leve a se acreditar que vai disputar a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Os principais caciques do MDB estão descrentes com a candidatura dela. Acham que é carta fora do baralho. Neste quadro, o prefeito Zequinha (PP) deve disputar a reeleição numa posição confortável, sem um adversário que possa ameaçar a vitória dele. Faltam nomes de densidade eleitoral na oposição cruzeirense. Some-se a isso ter o Zequinha melhorado a gestão e ser candidato sentado na cadeira de prefeito, e ainda comandando a máquina municipal. Neste cenário, o prefeito Zequinha (PP) tende a surfar como favorito para continuar no mandato. Pelo menos, no momento.

POSIÇÃO CONFORTÁVEL

Conversando ontem com políticos do MDB sobre a eleição de Cruzeiro do Sul, todos foram unânimes em dizer não acreditar que a médica Jéssica Sales (MDB), que presta serviço profissional em três hospitais de Brasília, vai deixar de lado o sucesso profissional para arriscar uma candidatura para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Sem falar que toda eleição é cheia de incertezas.

MULHERES PODEROSAS

Deve-se creditar a consolidação da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco na conta de duas mulheres: a vice-governadora, Mailza Assis, e a deputada federal Socorro Neri (PP), que conseguiram, com o livre trânsito com o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, o compromisso de apoio e estrutura para a campanha da PMRB.

FIM DAS DÚVIDAS

Com o ato acontecido ontem em Brasília, acabam-se as dúvidas, as especulações, se o Alysson seria ou não candidato a prefeito de Rio Branco. Agora é fazer uma campanha profissional, e seja o que Deus quiser.

JOGAVA COM A ALIANÇA

Os aliados do prefeito Tião Bocalom, como o senador Marcio Bittar (UB), jogavam como certo que aconteceria uma aliança com o PP para apoiar a sua reeleição. Deu chabu no foguete.

CITE UM BENEFÍCIO

Quando se coloca uma pessoa para receber o título de Cidadão de Rio Branco, deve ser por mérito, sob pena de vulgarizar a honraria. É o caso do título a ser dado pelo vereador Raimundo Neném ao senador Magno Malta (PL). Cite uma ação, por menor que seja, do senador em questão, que beneficiou a população da Capital. Nunca fez nada, absolutamente, nada.

COLIGAÇÃO PESADA

União Brasil, PDT, PP, PSD, PSDB, SOLIDARIEDADE devem formar a aliança que apoiará a candidatura de Alysson Bestene (PP), o que lhe garantirá o maior tempo de televisão.

CHUTE NA CARREIRA

O deputado federal Eduardo Velloso (UB) caiu na realidade ao não aceitar o convite para ser secretário municipal de Saúde da PMRB. Seria sair da patente de General para Sargento. E seria, também, um chute na sua carreira política. Na política, errar é fatal.

SITUAÇÃO CURIOSA

Curiosa é a situação da secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade. É uma das melhores secretárias do prefeito Bocalom, mas quando se trata de abrir espaços para a vinda de aliados, o seu cargo é o primeiro em xeque.

NADA AO CURTO PRAZO

A construção de milhares de unidades habitacionais em Brasiléia para abrigar as famílias atingidas pela alagação do Rio Acre, se acontecer, é um projeto de longo prazo, nada para ocorrer este ano. E tem ainda o fato de ter de convencer as famílias a se mudarem. Vamos jogar com a realidade.

MULHERES NA LUTA

Aparecida Rocha (Bujari), Terezinha Moreira (Feijó), Sara Frank (Capixaba), Suly Guimarães (Brasiléia), Leila Galvão (Brasiléia), Maria Lucinéia (Tarauacá), Rosana Gomes (Senador Guiomard) são mulheres que vão disputar prefeituras.

GOLPE DESMONTADO

O General e ex-comandante do Exército Freire Gomes disse em depoimento para a PF ser verdadeira a minuta golpista, que foi apresentada pelo ex-presidente Bolsonaro aos chefes das forças militares. Desmontou a farsa de que não houve tentativa de golpe para tirar Lula do poder. Não aconteceu porque apenas a Marinha aprovou. O Exército e a Aeronáutica se recusaram a dar o golpe. E quem fez a afirmação não foi um petista, mas o ex-comandante do Exército do governo Bolsonaro. Quebrou dentro.

NUNCA PREPAROU

Vendo o discurso da ex-vice-governadora Nazaré Araújo. Concordo que nunca foi prioridade política para a ala masculina do PT. Se fosse, tinham lhe dado visibilidade política quando ocupava o mandato de vice-governadora. Sempre foi chamada para tapar buracos, como na recente candidatura de deputada federal.

CANTIGA DE GRILO

Volta e meia os nossos políticos retornam com a bazófia que estão lutando para baixar o preço das passagens para o Acre. Sabem que não conseguirão e ficam enchendo linguiça para querer mostrar trabalho.

FALTA ACERTAR COM O POVO

Com a cúpula nacional, o secretário Alysson Bestene (PP) já acertou sua candidatura a prefeito de Rio Branco. Falta acertar agora com o eleitor, para subir nas próximas pesquisas.

NOMES FORTES

Entre os candidatos sem mandatos e que se pode considerar como competitivos, estão os ex-deputados Neném Almeida e Éber Machado; Lana Vaz, Evandro Cordeiro, Gabriela Câmara, Rafael Almeida, Jeferson Pururuca e João Paulo da Fundhacre.

POLÍTICA É MOMENTO

Pode ser que ocorram mudanças de humores do eleitorado de Tarauacá na campanha, mas se a eleição para prefeito fosse hoje, não seria fácil derrotar o candidato Rodrigo Damasceno (PP). Foi bom prefeito.

NÃO ESTÃO TENDO EFEITO

As investidas do senador Marcio Bittar (UB) de conseguir aliados para a candidatura do prefeito Bocalom, até aqui, não deram certo. O PP terá candidato próprio e o União Brasil, comandado pelo senador Alan Rick (UB), apoiará o candidato a prefeito do PP. Bocalom deve marchar com o PL.

AGINDO CERTO

O deputado federal Eduardo Velloso (UB) já decidiu que não aceita nenhum cargo público e voltará ao mandato, hoje ocupado interinamente, pelo suplente Fábio Rueda (UB). Está agindo certo.

VAI DE ALYSSON

O senador Sérgio Petecão (PSD) só aceitará participar do governo, numa secretaria de visibilidade no Estado. Mas, independente disso, apoiará a candidatura de Alysson Bestene (PP). Se Alysson não chegar ao segundo turno, vai de Marcus Alexandre (MDB).

FRASE MARCANTE

“Escreva na areia as faltas do teu amigo.” Pitágoras.