Moraes ironiza Ricardo Salles e elogia Marina Silva em julgamento no STF: ‘Estancar a boiada’. A fala do ministro do Supremo Tribunal Federal foi dada nesta quinta-feira, 14, durante julgamento da chamada “pauta verde”. Ao dar o seu voto, Moraes fez alusão a uma declaração ex-ministro do Meio Ambiente sob Bolsonaro, que em reunião ministerial falou em “passar a boiada” na legislação ambiental. “Houve uma inflexão governamental do poder executivo no sentido de estancar a boiada, como era dito por um ex-ministro do Meio Ambiente”, afirmou sem citar nomes. Na sequência, Moraes ressaltou que a atual ministra da pasta, Marina Silva, “é uma das pessoas com maior credibilidade internacional na proteção do meio ambiente”.

Veja aqui as informações completas: https://www.terra.com.br/noticias/videos/moraes-ironiza-ricardo-salles-e-elogia-marina-silva-em-julgamento-no-stf-estancar-a-boiada,075b55cf11d2f776a43e4d2f51438444nyu2pvgc.html