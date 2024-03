O deputado Eduardo Ribeiro disse nesta terça-feira (5) que mais uma vez presta solidariedade aos municípios que sofrem com as enchentes no Acre mas o Estado precisa encontrar alguma forma de ajudar nessse momento de flagelo e ele propõe zerar o ICMS da energia elétrica.

“É um anteprojeto para que o Estado avalie esse possibilidade aos bairros que foram alagados. Não será ad eternum mas durante um período”, disse.

A tentativa é de solução que possa ajudar, pois a alagação empobrece as pessoas. Qualquer pessoa tem um custo a mais e isso a vai empobrecer.

