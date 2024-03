Edvaldo defende proposta de Marina e pede decretação de estado permanente de emergência climática no Acre

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (5) que a crise climática é motivo mais que suficiente para convocar o pessoal do cadastro de reserva do concurso dos bombeiros, bem como o do Idaf.

Ele se alinhou à proposta do colega Eduardo Ribeiro e fez referência ao município de Brasiléia, algo chocante e inédito com as cheias. “Nesse sentido tivemos ontem a presença da força-tarefa do governo federal e foi para perto do problema”, disse. A técnica de se relacionar institucionalmente com as demandas de uma comunidade que sofre com a agressão extremada do clima está melhorando. A segunda questão é de que a resposta rápida não pode se encerrar quando a água baixa. A agenda política tira do radar da esdtrutura de poder seja do Estado ou do município.

Ele destacou a fala de Marina Silva, que tese a proposta de decretar estado permanente de emergência climática. Os efeitos serão muita água ou muita seca daqui para frente, permanentemente. “É preciso ter uma reação administrativa a isso”.

Essa atitude precisa ser abraçada como política de Estado para enfrentar a emergência climática, de modo que se possa trilhar caminhos por investimentos permanentes nessa questão.

