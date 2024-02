Operação Rojão contra facção que atua no Vale do Juruá

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre – FICCO/AC, composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, em conjunto com a GAECO, deflagrou nesta quinta-feira (22/02) a Operação Rojão II, com o cumprimento de 28 mandados judiciais contra membros de uma organização criminosa, sendo dez mandados de prisão e dezoito mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual de Delitos de Organizações Criminosas do Acre.

As investigações se iniciaram a partir da primeira fase da Operação Rojão, deflagrada em abril de 2023. Com o material arrecadado e com o aprofundamento dos trabalhos policiais, foi possível identificar outros membros de uma facção criminosa atuante no município de Cruzeiro do Sul.

O nome da operação faz referência aos fatos que motivaram o início das investigações, em que lideranças de facção criminosa que atua no estado, promoveram queima de fogos no Dia de Finados, em alusão a integrantes que morreram em disputa por territórios com facções rivais.

Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas e posse irregular de armas.