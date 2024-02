Alan Rick garante emenda para 18 novos leitos de UTI no Into para à população do Acre

O governo do Acre inaugurou na tarde desta quarta-feira, 14, os 18 novos leitos de UTI Adulto no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into Acre), em Rio Branco. A solenidade de entrega contou com a presença do governador Gladson Cameli, o senador Alan Rick, do secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, e demais autoridades.

Os novos leitos representam um investimento total de R$ 1,7 milhão sendo R$ 1,6 milhão em equipamentos e R$ 170 mil em manutenção predial. Os recursos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares dos deputados federais Meire Serafim, Socorro Nery, Coronel Ulysses, Eduardo Velloso e Gerlen Diniz, além do senador Alan Rick, também presente no evento, e da vice-governadora Mailza Assis, ainda quando senadora.

A abertura dos novos leitos visa ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde do Acre, especialmente no contexto do aumento de casos de dengue no estado. Os leitos são equipados com modernos equipamentos e contam com profissionais qualificados para garantir um atendimento humanizado e de qualidade aos pacientes.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli destacou a importância da entrega dos novos leitos para a população acreana, simbolicamente na Quarta-Feira de Cinzas, celebrando o trabalho dos servidores da Saúde que nunca param.

“Esses novos leitos vão ajudar a salvar vidas e garantir um atendimento mais digno e humanizado aos pacientes que precisam de cuidados intensivos. Mas temos que lembrar que são os servidores que dão a resposta rápida em proteger, cuidar e botar a estrutura do Estado presente de verdade. Isso aqui é resultado de um esforço conjunto, parlamentares e instituições, porque só assim fazemos desse estado maior e mais forte, preparado para todas as adversidades. O Acre foi referência no combate à covid-19 pelo mérito de todos aqui, porque nós nos unimos, por isso que o tiver que fazer para proteger a vida das pessoas, nós faremos, seja por causa da dengue, seja por qualquer outra enfermidade”, afirmou o governador.

Agradecendo ao empenho de todos os envolvidos, o senador Alan Rick, destacou: “Eu me sinto um participante da pasta da Saúde. Esse ano devemos fazer mais um grande mutirão de cirurgias com o aporte de R$ 5 milhões que estamos fazendo para a Fundhacre. E vamos, com esse trabalho conjunto, resolver as demandas do nosso Acre”.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, agradeceu o apoio do governador Gladson Cameli e dos parlamentares que viabilizaram os recursos para a abertura dos novos leitos nessa intensa luta que tem sido de dar suporte a população atingida pela onda de dengue que tem tomado proporção nacional.

“Sem esse apoio, não seria possível entregar esses novos leitos à população. Ao longo dessas últimas semanas, temos apenas que agradecer a articulação que tivemos com o Ministério da Saúde e hoje somos também o primeiro estado da região Norte a vacinar contra a dengue, na luta por diminuir ainda mais as hospitalizações. Hoje não temos nenhum paciente em UTI por dengue, mas estamos precavidos e fortalecidos junto a liderança do governador Gladson Cameli”, disse Pedro Pascoal.

A solenidade de entrega dos novos leitos de UTI Adulto contou com a presença de diversas autoridades, entre elas: presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luís Gonzaga, além dos deputados estaduais Pedro Longo, Eduardo Ribeiro e Adailton Cruz; o secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene; o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva; entre outros.

A entrega dos 18 novos leitos de UTI Adulto no Into representa um importante avanço na qualidade da saúde pública do Acre. Os novos leitos vão ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde, especialmente no contexto do aumento de casos de dengue no estado.

Informações adicionais:

Valor total do investimento: R$ 1.770.221,16

Número de leitos: 18

Local: INTO Acre

Equipamentos:

Balança antropométrica adulta

Biombo

Bomba de infusão contínua

Cadeira de banho

Cadeira de rodas

Cadeira giratória

Cama Fowler elétrica

Cardioversor/desfibrilador

Carro de curativo

Carro de emergência

Carro maca de transporte

Eletrocardiógrafo

Escada de dois degraus

Foco cirúrgico de solo móvel

Laringoscópio adulto

Marca-passo externo

Mesa de cabeceira com bandeja

Mesa de Mayo

Mesa retangular

Poltrona hospitalar reclinável

Suporte de soro

Ventilador pulmonar de transporte

Monitores

Ventilador pulmonar estacionário