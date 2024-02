Preso que fugiu de presídio federal já tentou “pescar” maconha de cela

Do Metrópoles —

Um dos presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) nesta quarta-feira (14/2) já tentou “pescar” um embrulho com maconha de dentro da cela onde cumpria pena em julho do ano passado, no presídio estadual de segurança máxima Antônio Amaro Alves, no Acre.

Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33 anos, foi flagrado por um policial penal quando tentava “pescar” uma trouxa com drogas pela janela da cela, utilizando um cordão artesanal com uma espécie de gancho na ponta para pescar objetos fora da cela”. Dentro do embrulho havia 30 pequenos tabletes de maconha. Mesmo pego no ato, Tatu negou a tentativa de resgatar a droga.

Tatu e outro detento, Rogério da Silva Mendonça, conseguiram escapar do presídio controlado pelo Ministério da Justiça no Rio Grande do Norte. É a primeira fuga de um presídio federal já registrada. Os dois tinham sido transferidos do Acre após uma rebelião com mortos que eles teriam participado.

Chacina com decapitados

Esse episódio da tentativa de “pescar” drogas da cela aconteceu em 17 de julho de 2023, dez dias antes da rebelião em que presos do Comando Vermelho (CV) invadiram a ala das facções Bonde dos 13 (B13) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Um policial penal e um faxineiro foram feitos reféns durante a rebelião, que durou mais de 24 horas. Cinco presos morreram, sendo que três foram decapitados. Tatu e Rogério são ligados ao CV do Acre.

Tatu foi condenado em 2011 a 28 anos e 9 meses de prisão por latrocínio. Ele também tem condenações por roubos e é investigado por organização criminosa.

A Polícia Federal realizou 16 operações especiais contra o Comando Vermelho do Acre no ano passado. O Acre foi o estado com mais operações da PF desse tipo contra facções.