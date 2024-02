O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já divulgou o calendário de pagamento dos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios referente ao mês de fevereiro de 2024. Os valores começam a ser depositados no dia 23 deste mês para quem ganha até um salário mínimo. Já os beneficiários que têm renda mensal superior recebem a partir de 1º de março. Em ambos os casos, os pagamentos são depositados de acordo com o número do cartão de benefício até 7 de março.

De acordo com o INSS, 39.378.167 pessoas que receberão os depósitos. Do total, 27.349.843 recebem até um salário mínimo e 12.028.324 ganham acima do piso nacional. Além disso, 33.379.120 são previdenciários e 5.657.745 recebem benefício de natureza assistencial.

Confira aqui todas as informações sobre o pagamento do benefício aos aposentados e pensionistas:

Como saber a data do pagamento?

Para consultar a data de pagamento, consulte o último número do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito depois do traço. Para os beneficiários que têm um histórico de recebimento do benefício pelo INSS, a data de pagamento segue o mesmo padrão estabelecido.

Calendário de pagamentos do INSS de fevereiro

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 23 de fevereiro;

Final 2: 26 de fevereiro;

Final 3: 27 de fevereiro;

Final 4: 28 de fevereiro;

Final 5: 29 de fevereiro;

Final 6: 1 de março;

Final 7: 4 de março;

Final 8: 5 de março;

Final 9: 6 de março;

Final 0: 7 de março.

Acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de março;

Finais 2 e 7: 4 de março;

Finais 3 e 8: 5 de março;

Finais 4 e 9: 6 de março;

Finais 5 e 0: 7 de março.

Quem receberá o benefício?

Aposentados por idade, pensionistas e pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS. Os contemplados na categoria natureza assistencial são os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BCP) por serem idosos ou pessoas com deficiência, ambos devem ter situação comprovada de vulnerabilidade social. Já os previdenciários são trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social.

Como consultar o extrato do INSS?

O extrato do INSS está disponível no aplicativo do INSS, disponível nos sistemas Android e iOS e do site Meu INSS. Para entrar, é preciso criar ou fazer login na conta Gov.br, que garante ao cidadão o acesso aos serviços do Governo Federal.

Tanto no aplicativo, quanto no site, estão disponíveis informações como o extrato de pagamentos, valores recebidos, datas de pagamento, agendamento e reagendamento de perícias médicas e acesso a outros benefícios garantidos pelo Instituto.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135, informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Por: Agência Gov