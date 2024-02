Campanha do Acre conscientiza contra violência sexual de crianças e adolescentes neste carnaval

O combate à violência sexual de crianças e adolescentes tem sido uma das prioridades do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), especialmente durante eventos como o Carnaval, quando estão mais suscetíveis as situações de vulnerabilidade.

A conscientização de pais, familiares e responsáveis, realizada por meio da distribuição de panfletos, são algumas das ações preventivas que a SEASDH vem implementando durante o período de festas.

A cabeleireira Elaine Andrade, mãe de um menino de 11 anos, explica que é importante conscientizar os pais para poder ensinar os filhos.

“Precisamos saber sobre a violência contra as crianças para que a gente possa combater e ensinar os nossos filhos a dizer ‘não’”, afirmou.

Ainda segundo a mãe, nesse período, as crianças podem ficar sozinhas ou se perderem. “Nesse período é mais importante ainda, porque a gente vê que, às vezes, tem criança que anda sozinha sem os pais estarem de olho”.

A campanha alerta a população para a realização de denúncia no Disque 100, que está disponível diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.

A representante da diretoria de Direitos Humanos da SEASDH, Nilcéia Santos, destaca que a campanha visa coibir a violência contra as crianças e os adolescentes e informar o público.

“É uma campanha a nível nacional, mas que é de suma importância para que possamos coibir essa violência dentro da nossa cidade”, finaliza.