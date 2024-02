Por Leônidas Badaró, do ac24horas —

A idosa Maria José Pereira, 67 anos, que teve a casa invadida por policiais militares e morreu na manhã desta terça-feira, 13, no Pronto-Socorro de Rio Branco, era tia do goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras. Maria era a idosa que havia sido internada após a polícia invadir a sua residência no bairro da Pista, na capital acreana.