Carnaval da Gameleira terá Neguinho da Beija-Flor nesta segunda-feira

No penúltimo dia do Carnaval da Família, segunda-feira, 12, a festividade se inicia às 16h com o Baile Infantil. Na sequência, ocorrem as apresentações culturais Jabuti Bumbá, Marujada e Maracatu. Os shows terão início às 19h, com a Banda Os Mugs II; nos intervalos, o DJ Roney Mattos anima a programação; e a partir das 21h muito samba com Bruno Damasceno. E, para fechar a noite, a Banda Pegada Prime se apresenta às 23h.

O governo do Estado do Acre promove o Carnaval da Família de 2024 na Gameleira de Rio Branco, ponto histórico da capital acreana que recebeu uma infraestrutura especialmente para o evento, que ocorre com a participação de diversas secretarias estaduais.

A programação cultural do Carnaval da Família conta com a presença de 15 bandas e cinco DJs locais, três grupos das culturas tradicionais, além do grupo da terceira idade, e, para encerrar, o show nacional com um dos maiores sambistas brasileiros, Neguinho da Beija-Flor.