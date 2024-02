O plano para recuperar a bacia do Igarapé São Francisco, uma das mais importantes do Vale do Acre

Em busca de mitigar os impactos dos eventos climáticos extremos, e compreendendo a urgência dessa situação, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), reuniu nesta quinta-feira, 8, representantes das secretarias do Meio Ambiente (Sema) e de Obras Públicas (Seop), e da Universidade Federal do Acre (Ufac), para intensificar as ações voltadas para o combate aos riscos da cheia do Rio Acre, bem como da Bacia do Igarapé São Francisco.

Este projeto integrado visa não apenas reduzir os impactos imediatos desses eventos, mas também promover uma melhoria significativa na qualidade de vida, social e sustentabilidade ambiental da população local. Segundo o gestor da Sehurb, Egleuson Santiago, é importante a união dos órgãos para chegar a uma solução adequada que não comprometa a funcionalidade do igarapé, tanto na questão ambiental, quanto na social e habitacional.

“Vamos empenhar esforços para realizar esses projetos em parceria com as entidades envolvidas, buscando identificar soluções e pleitear junto ao governo federal e à bancada federal os recursos necessários para sua efetivação’’, pontua.

O grupo de estudos irá analisar a problemática em sua totalidade. Isso envolve desde a pesquisa científica até a formulação de políticas habitacionais e medidas de conservação ambiental.

A titular da Sema, Julie Messias, ressalta que o compromisso do Estado em enfrentar essa questão de forma abrangente e eficaz demonstra a determinação do governo em encontrar soluções viáveis e oportunas para mitigar os impactos sobre a população.

“Esta abordagem envolve diversos pontos de vista, incluindo análises da pesquisa realizada em colaboração com a Universidade Federal do Acre, considerações sobre habitação coordenadas pela Sehurb, além da avaliação ambiental dos impactos gerados e dos esforços de conservação para a recuperação da área”, conclui.