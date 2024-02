COMEÇOU O CARNAVAL DA FAMÍLIA Gladson e Bloco Sem Limite abrem festejos de Momo no Acre

Com a presença do governador Gladson Cameli, o Bloco Sem Limite abriu, nesta sexta-feira, 9, o desfile dos blocos do Carnaval da Família 2024, promovido pelo governo do Estado do Acre.

“Muito feliz em participar dessa linda festa organizada pela equipe de governo que está de parabéns. Desejo que as famílias possam participar e brincar esse carnaval com muita alegria e diversão”, destacou o governador Gladson Cameli.

O grupo formado por moradores dos bairros, Ipase, José Augusto, Bosque e Capoeira , tem mais de 50 componentes. Criado em 2012 o Bloco Sem Limite agrega participantes de todas as idades.“O bloco foi fundado por mim e pelo saudoso Chico Neto, no qual vai a lembrança e nosso samba enredo do ano de 2024. A criação se deu a partir da necessidade de uma interação com a comunidade com ações da cultura e, por meio do Carnaval, conseguimos reunir nossa comunidade, nossas crianças e idosos e montamos a bateria que tem 12 anos e o bloco Sem Limite 10 anos”, explica o vice-presidente do Bloco Sem Limite, Reginaldo Dantas.

Sandrinho da Base, intérprete do Bloco Sem Limite, conta que está presente desde a criação do bloco, que tem a adesão de diversas famílias. “Participam do bloco pessoas de 2 a 72 anos de idade, envolvendo toda a comunidade e diversas famílias, inclusive a diretora, o presidente e outros membros são todos da mesma família”, conta o intérprete.

Ana Clara Diniz conta que mora há sete anos no Acre e esta é a primeira vez que participa no Carnaval no estado. “Vim com meu marido e filha, pular o carnaval e estou achando muito animado e seguro. Além disso, estou achando ótimo o bloco Sem Limite, eles são bem talentosos”.

Durante a primeira noite de carnaval, o Bloco Detran na Avenida também esteve presente, cantando música em que as letras falam sobre segurança no trânsito.

No Sábado de Carnaval se apresentam os blocos Sambase e Unidos do Fuxico a partir das 17h. Já no domingo o Bloco SBP e Bloco 6 é D+ animam a festa a partir das 17h.

No penúltimo dia de folia, as famílias podem trazer suas crianças para o tradicional Baile Infantil, às 16h seguido das apresentações dos grupos tradicionais da cultura (Maracatu, Jabuti Bumbá e Marujada).