Os preparativos finais para o Carnaval da Família na Gameleira

Desde o último dia de janeiro, a região da Gameleira, em Rio Branco, ganhou mais cores em sua paisagem histórica, com os preparativos para o Carnaval da Família 2024 promovido pelo governo do Acre. Com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), o projeto está sendo desenvolvido na Galeria Juvenal Antunes, mobilizando artistas e técnicos de estrutura, luz e som.

O evento terá início na próxima sexta-feira, 9, e irá até a terça-feira, 13. As noites serão embaladas por artistas selecionados pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), sendo 15 bandas e 5 DJs, além de grupos da cultura tradicional e blocos de Carnaval, mantendo viva a tradicional festa. Na última noite, o artista nacional Neguinho da Beija-flor promete movimentar ainda mais o público.

Para a decoração definida para o ano de 2024, a produção artística optou pela combinação de elementos circenses, máscaras e pela diversidade de cores. Em seus preparativos finais, o artista Roberto Maia, com mais de 20 anos de experiência de dedicação profissional às festas carnavalescas, acrescenta: “Essa é uma época especial para mim, onde sentimos um senso de liberdade e confraternização da sociedade. Fico feliz de ver meu trabalho contribuindo para a felicidade das pessoas”.

Tal identidade visual remete ao Carnaval moderno, herança do século XX, gerado na sociedade vitoriana, a qual foi exportada para o mundo por meio de festividades parisienses. Estas, tomam outra forma quando chegam ao Brasil, abrilhantando a festa com sua identidade cultural plural.Para proporcionar o melhor para os foliões acreanos, o governo regido por Gladson Cameli está trabalhando em comunhão. Além da Fundação de Cultura, a folia está movimentando os trabalhos de outros órgãos estaduais como a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com campanhas de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), assim como a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), com a promoção de ações de repúdio ao assédio durante os dias de Carnaval.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, reforça a união governamental: “Com o esforço mútuo e especializado de cada instituição, estamos construindo um carnaval voltado para as famílias, pautado na alegria e na segurança. Com muito carinho, idealizamos essa festa bonita e temos as melhores expectativas de, mais uma vez, promover o bem-estar para os acreanos”.