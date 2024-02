Mais de 600 mil pessoas têm isenção confirmada no Concurso Público Nacional

O resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi divulgado nesta terça-feira (6/2), após o encerramento do prazo recursal e o período de análise dos recursos. No total, 90, 87% dos 662.080 candidatos que fizeram a solicitação de isenção tiveram suas isenções deferidas, o que equivale a 601.655 inscrições. Candidatas e candidatos que queiram consultar a resposta definitiva ao pedido de isenção devem acessar a página de inscrições.

Os candidatos que tiveram seus recursos negados e, portanto, não tiveram os pedidos de isenção aceitos, terão até esta sexta-feira, 9 de fevereiro, último dia de inscrição no certame, para entrar no site de inscrições e gerar a GRU a fim de efetivarem o pagamento até a data de vencimento.

Pedidos de isenção por tipo

Os 601.655 candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição no CPNU pertencem a quatro grupos: cadastrados no CadÚnico; bolsista do ProUni; financiados pelo Fies; e doadores de medula óssea.

Cadastrados do CadÚnico é o maior grupo, com 441.113 pedidos e índice de deferimento de 88,4%, o que equivale a 389.957 inscrições.

Candidatos que sejam ou tenham sido bolsistas, a qualquer tempo, do ProUni, são o segundo maior grupo, com 116.559 solicitações e 94,72% de deferimento, portanto, 110.404 isenções.

Candidatos que sejam ou tenham sido financiados, a qualquer tempo, pelo FIES perfazem o total de 79.928 pedidos, com índice de aprovação de 94,91%, o que correspondente a 75.860 inscrições.

Doadores de medula óssea totalizaram 55.320 solicitações, das quais 98,75% foram deferidas, isto é, 54.627 isenções.

CPNU

O “Enem dos concursos” vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais (órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional). As inscrições estão abertas até 9 de fevereiro. A prova do dia 5 de maio será aplicada em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) destaca que a execução do CPNU é um dos instrumentos de reconstrução do Estado brasileiro, ao promover a recuperação das capacidades governamentais. O concurso, capilarizado e democrático, também mira na construção de um serviço público com a cara do Brasil.

Acesse a página de inscrições do CPNU

Acesse a página oficial do CPNU