Em 2023, quase 2,3 mil motoristas foram autuados por dirigirem bêbados no Acre

Com 3.013 operações realizadas em 2023, o Batalhão de Policiaimento de Trânsito procedeu a abordagem de 81 mil pessoas, com realização de 16.045 testes de bafômetro. Durante esse período foram autuados 2.639 pessoas por não serem habilitados e 2.231 pessoas por embriaguez ao volante, no policiamento ordinário e em operações como: Lei Seca, Motociclista Seguro, entre outras.

A tenente-coronel Cristiane Soares, comandante do BPTran, deu ênfase aos números apresentados. “Um quinto das notificações que foram feitas pelo batalhão eram a respeito da não habilitação e da embriaguez ao volante, e pelos sinistros que ocorreram em 2023 essas duas situações apareceram como causa”, disse.

Em comparação ao ano de 2022, o Batalhão teve um acréscimo de 12% no número de operações realizadas ao longo de 2023, com destaque para a tradicional “Operação Lei Seca”, que busca coibir os sinistros de trânsito. Como parte do planejamento para 2024, a unidade busca fortalecer o policiamento em rodovias estaduais, a Educação para o Trânsito e as parcerias.