Os alertas do Procon para acreanos escaparem golpes no carnaval

Para garantir que o consumidor aproveite o feriado de Carnaval com tranquilidade e coibir práticas abusivas nas relações de consumo durante a festividade, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) traz algumas orientações aos consumidores para que não tenham prejuízos ou caiam em golpes.

Com a proximidade da festa carnavalesca é normal o aumento no fluxo do comércio de mercadorias e serviços alusivos à data. Diante disso, o Instituto Procon orienta os foliões a pesquisarem sempre os preços antes de comprar produtos, ingressos ou contratar serviços, para evitar problemas e assegurar uma diversão sossegada e segura.

A primeira dica é que os consumidores redobrem a atenção quanto ao cuidado na hora dos pagamentos, especialmente ao utilizar cartões de crédito/débito.

O chefe de fiscalização do Procon/AC, John Lynneker, recomenda que os consumidores evitem andar com grandes quantidades de dinheiro, mantenham cartões em locais seguros e que reduzam o limite de pagamentos por aproximação. Essas precauções ajudam a evitar transações não autorizadas.

“Sugerimos que os clientes definam um valor máximo em que são permitidas as transações por aproximação. Caso o consumidor opte por limitar a R$ 50, por exemplo, serão liberadas compras somente até esse valor. Em valores maiores a senha será exigida. Sendo assim, há possibilidade de se evitar prejuízos altos caso o cartão caia na mão de terceiros”, afirma John.

Ele também aconselha que o consumidor observe, sempre antes da compra, o valor da transação e se o visor da máquina não está em más condições. Caso a máquina esteja com o visor quebrado, a compra não deve ser executada.

“Só aproxime o cartão depois de confirmar o valor e não entregue o cartão nas mãos de outra pessoa. Também deve-se exigir e conferir o comprovante de pagamento emitido”, complementa.

Para identificação de golpes também recomenda-se a análise do extrato do cartão de crédito em tempo real, para perceber prontamente caso uma fraude seja iniciada.

Outros cuidados importantes no uso do cartão:

– Nunca empreste seu cartão;

– Memorize a senha e não a guarde junto do cartão;

– Tenha em mãos uma relação de números de telefone para comunicação de roubo ou extravio do cartão;

– Conheça os procedimentos de bloqueio remoto do seu cartão em caso de extravio;

– Mantenha os comprovantes das transações para conferência futura;

– Dê preferência a locais mais movimentados para efetuar transações.

Celular Seguro

Outra situação recorrente no Carnaval é o furto de celulares. Por isso, recomenda-se que os cidadãos cadastrem seus aparelhos no Programa Celular Seguro, do governo federal, disponível tanto na internet quanto em aplicativos para Android e iOS. O registro do usuário será feito com a mesma conta utilizada no gov.br. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar outras, que poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

Segurança nas brincadeiras de Carnaval: cuidados essenciais

Garantir a qualidade dos produtos é fundamental, especialmente quanto a adereços e fantasias. Ao escolher e utilizar esses artigos é necessário verificar as características e datas de validade desses produtos para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Quando o produto não tem defeito, o consumidor deve estar atento também à política de troca da empresa.

Saúde e alimentação

O Procon faz um alerta importante sobre os alimentos prontos e bebidas para o consumo durante o Carnaval. É crucial observar a procedência e o estado de conservação dos produtos, como data de validade e a temperatura. Garantir a segurança alimentar é fundamental para aproveitar o Carnaval com saúde e tranquilidade.

Ingressos para camarotes e bailes

Ao adquirir ingressos para eventos no Carnaval, é crucial estar atento aos horários e às regras estabelecidas, portanto deve-se verificar:

– Quais serviços são abrangidos e quais seus direitos durante o evento;

– Local de compra de ingressos: procure em locais oficiais de vendas para evitar falsificações;

– Documentação da transação: exija sempre os documentos que comprovem a transação e guarde-os para referência futura;

– Compras pela internet: certifique-se de que o endereço do site inicia com “https”, que indica a segurança da conexão. Desconfie de ofertas muito abaixo da média;

– Informações da empresa: confira se a empresa disponibiliza canais de atendimento ao consumidor, endereço físico e CNPJ;

– Conheça a reputação da empresa: é crucial procurar conhecer a reputação da loja, preferencialmente com base na avaliação de consumidores.

Mesmo após o período carnavalesco, o consumidor pode procurar o Procon/AC para o esclarecimento de dúvidas ou denúncias. Pode-se entrar em contato com o órgão presencialmente na Central de atendimentos (OCA) no horário das 7h30 às 13h30, ou por meio dos canais oficiais do instituto: disque-denúncia 151, pelo telefone: 3223-7000, e-mail: [email protected] e pela plataforma de atendimento online: consumidor.gov.br.