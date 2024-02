Governo do Acre e República Dominicana assinam entendimento para a promoção de negócios

O governo do Acre e o governo da República Dominicana assinaram, nesta terça-feira, 6, um memorando de entendimento visando à promoção de negócios e a cooperação em diversas áreas. O documento foi assinado pelo governador Gladson Cameli e pela embaixadora daquele país, Patrícia Villegas de Jorge, na sede da Embaixada da República dominicana, em Brasília.

A iniciativa abrange ações em áreas como comércio, saúde, tecnologia, meio ambiente, agricultura, educação e direitos humanos. Envolve a troca de informações, experiências e tecnologias, incluindo segurança pública, turismo, cultura e gestão de recursos naturais, além da formação e qualificação de pessoal.

A República Dominicana tem interesse especial na promoção de negócios para a importação de alimentos para atender à demanda daquele país, um mercado que, conforme explicou a embaixadora Patrícia, abrange entre 32 e 40 milhões de consumidores, incluindo o Caribe e turistas.

Conforme o governador Gladson Cameli, essa cooperação é estratégica para o reforço “na promoção do desenvolvimento sustentável do Acre, com geração de emprego e renda”. Gladson Cameli destacou, ainda, a posição estratégica do Acre pela proximidade com os portos do Oceano Pacífico, facilitando a exportação dos produtos acreanos e de todo o país.

“É uma forma de o Acre ser a porta de entrada para quem quer vir investir, quem quer poder utilizar o caminho mais próximo, que é o nosso estado. A estrutura está pronta, os incentivos fiscais ali estão”, disse o governador, destacando ainda a importância de outras iniciativas tratadas, incluindo a área do turismo.

“Somos o supermercado de todo o Caribe”, reforçou a embaixadora Patricia Villegas, explicando que seu país não tem produção suficiente para atender à demanda e que tem interesse na promoção de negócios visando à importação de produtos do Acre, incluindo agrícolas e carne bovina e suína. Na área do turismo, ela destacou o interesse dos jovens, inclusive do seu país, em conhecer a Amazônia, região onde o Acre está localizado, ressaltando que o estado “tem um turismo interessante”, que pode ser oferecido aos turistas da República Dominicana via parceria com o governo do Estado. A possibilidade de produção de calçados à base de borracha produzida no Acre também chamou a atenção da equipe da embaixada.

Avanços e potenciais do Acre nas áreas de turismo e meio ambiente foram explanados, respectivamente, pelo secretário de Turismo, Marcelo Messias; pela secretária de Meio Ambiente, Julie Messias; e pelo presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem.

Também participaram o secretário de governo, Alysson Bestene; o chefe de gabinete do governador, coronel José Messias, além de Klinger Cruz, chefe do Departamento de Relações Federativas da Diretoria de Relações Federativas da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) – a representação do Acre em Brasília.

Pela Embaixada também estavam presentes o ministro conselheiro Marino Castillo Lacay; a conselheira de Turismo, Rosanna Polanco; e o primeiro secretário, Junior Perez.