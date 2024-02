mais de 4,5 mil novos postos de emprego com carteira assinada no Acre em 2023

O Acre comemora mais um dado positivo no índice econômico do estado. Segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na última quarta-feira, 31, no balanço de 2023 foram 50,7 mil admissões e 46,1 mil desligamentos, totalizando assim um saldo de 4.562 novos postos de emprego formal.

Na divisão por municípios, Rio Branco foi a cidade que mais gerou oportunidades de emprego formal no estado no ano passado, com saldo de 3.622 vagas com carteira assinada. Na sequência aparecem Senador Guiomard (348), Epitaciolândia (207), Tarauacá (137) e Porto Acre (111).

O secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, destacou que o resultado é reflexo dos esforços do governo Gladson Cameli em incentivar na iniciativa privada.

“Nós sempre tivemos consciência de que somente o setor público não é capaz de absorver toda a mão de obra de um estado por completo. Então, embora nosso governo tenha se notabilizado também por oportunizar milhares de vagas em concurso público, cuidamos também de incentivar o setor privado’, destaca.

Os segmentos que mais contrataram foram serviços, comércio e construção civil. Obras como a reforma do Hospital e da Maternidade de Sena Madureira, o prédio do 2° Batalhão de Polícia Militar do Segundo Distrito de Rio Branco, a recuperação do Centro Poliesportivo da Arena da Floresta e as obras da Orla do Quinze impactam positivamente na criação de novos empregos.

“Já vínhamos registrando um crescimento significativo do setor produtivo acreano. E agora, em 2024, a expectativa de expansão ainda é muito maior, quando devemos entregar obras importantes, na capital e no interior. Sobre isso, o Arco Metropolitano, que ligará a BR-364 na altura do ramal Belo Jardim à Vila Custódio Freire, já no trecho para o município do Bujari, é outra obra para 2024 que permitirá a contratação em massa de novos trabalhadores, movimentando a economia local”, destaca o secretário.

Saldo em cada segmento no Acre:

– Serviços: 2.327;

– Comércio: 742;

– Indústria: 673;

– Construção: 639;

– Agropecuária: 181.

No país como um todo, o saldo de empregos formais foi de 1,48 milhão de vagas com carteira assinada em 2023, resultado de 23,2 milhões de admissões e de 21,7 milhões de desligamentos.