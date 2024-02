Produção de banana está em ascenção e passa das 82 toneladas no Acre

a new crop of fresh, ripe yellow bananas stacked in a large pile on the counter

No Acre, a produção da fruta aumentou 26,2% entre 2010 e 2022. A pesquisa mostra que em 2010 a produção era de 65.623 toneladas e aumentou para 82.836 toneladas em 2022, diz levantamento do Fórum Empresaral de Inovação e Desenvovlvimento do Acre.

Já com relação aos preço mínimos, em 2014 o produtor acreano cobrava R$ 29,63 por 20kg de banana. Em 2023, a mesma quantidade de banana saia por R$ 38. Contudo, o levantamento ressalta que, para o produtor, o valor ainda está muito abaixo do esperado porque o kilo da fruta saiu por R$ 1,48 em 2014 e R$ 1,90 ano passado.

Este preço pode ainda ser menor quando o produtor atua individualmente no mercado, vendendo sua produção diretamente aos intermediários, pois o sistema adotado é o de cachos ou pencas, o que traz maiores prejuízos. No varejo de Rio Branco este mesmo tipo de banana tem o preço do quilograma que varia entre R$ 9,48 a R$ 12,50, mostrando uma diferença alta entre o preço pago no campo e no varejo.

Ainda segundo o estudo, em novembro de 2023, uma pesquisa da Secretaria de Planejamento do Acre (Seplan), procurou identificar quais os itens da cesta básica tiveram aumento de preços. Foram pesquisados 60 estabelecimentos comerciais de 40 bairros de Rio Branco, incluindo mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, detectou-se que dentro dos produtos que compõem a cesta básica, a banana foi o item que registrou o mais expressivo aumento com a taxa de 19,56% em relação ao mês de outubro.

Essa precificação é obtida quando há diminuição da oferta e o setor atacadista e varejista adotam o sistema de pesagem, diferente do sistema de venda por cachos, feito pelos produtores.

O levantamento aborda também dados do rendimento médio da produção de banana nos municípios acreanos entre 2012 a 2022. Os dados evidenciam que, em 2022, somente o município de Mâncio Lima teve decréscimo de rendimento com a bananicultura, com o percentual de 6,67% de variação, em relação a 2012. Os demais municípios do Acre tiveram aumento no rendimento médio com destaque para Rio Branco (25,40%), Plácido de Castro, Porto Acre e Tarauacá (25%) e Bujari (24,50%).

“O desempenho de cada município neste quesito depende muito da variedade cultivada, das alternativas utilizadas para combate às pragas e doenças, das aptidões do solo em cada região do estado, da idade das plantas, das distâncias, custos com logística e transporte, das condições ambientais, das práticas e técnicas de cultivo aplicadas e da adoção de política de preços mínimos e compras governamentais”, diz a pesquisa.