IBGE divulga pela primeira vez as coordenadas geográficas dos endereços do país

O IBGE divulgou hoje (2) as coordenadas geográficas das espécies de endereços do Censo 2022. É a primeira vez que o Instituto capta esse dado para todos os domicílios do país. No Censo Agropecuário de 2017, o IBGE já havia realizado essa captação na área rural, referentes aos estabelecimentos agropecuários. Durante a operação censitária de 2022, essas coordenadas serviram para monitorar o trabalho dos recenseadores e para acompanhar a evolução da coleta. O evento de divulgação, transmitido ao vivo, está sendo realizado na Escola Estadual Alcides Rufo, em Ponte Alta do Tocantins (TO).

O resultado de todo esse trabalho integrará o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), a base de endereços usada pelo IBGE não só no Censo Demográfico, mas também em outras pesquisas domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS).

A partir de hoje, os microdados estão à disposição da sociedade para aplicação em diversas situações, como a localização de endereços em áreas de risco, no caso de enchentes, deslizamentos e queimadas. Outro uso possível uso é localizar endereços em zonas de planejamento da administração pública, em unidades de conservação ambiental e em áreas de atuação de um determinado empreendimento.

As coordenadas dos endereços podem ser utilizadas juntamente a outras bases de dados, como as áreas de risco identificadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). “Através de filtros espaciais, conseguimos saber quantos domicílios particulares estão dentro de áreas de impacto ou suscetíveis, bem como os estabelecimentos de outras finalidades, como os de saúde e edificações em construção também”, explica o gerente do Cadastro de Endereços do IBGE, Eduardo Baptista.

As coordenadas geográficas podem ser consultadas por espécie de endereço. “Temos a latitude, a longitude e o código da espécie, ou seja, a finalidade de uso de endereço. Assim, o usuário vai saber se aquele ponto representado é um domicílio particular ou coletivo, se é um estabelecimento agropecuário, de saúde ou de ensino”, detalha Eduardo. As coordenadas geográficas já podem ser visualizadas na Plataforma Geográfica Interativa (PGI) e no panorama do Censo 2022.

No Censo 2022, foram registrados 111,1 milhões de coordenadas geográficas para as espécies de endereços identificadas na operação censitária. Desse total, 109,9 milhões foram validados após a coleta, o que representa 98,9% daquelas vindas do cadastro do Censo originalmente.

O gerente explica que cada coordenada geográfica se refere a uma espécie de endereço. “Cada endereço tem uma coordenada. Se em um mesmo local há duas espécies de endereços, como um domicílio particular e um estabelecimento agropecuário, então esse mesmo endereço terá dois pares de coordenadas, com dois registros diferentes no arquivo do produto”.

Do total de endereços coletados no Censo, 81,5% (ou 90,6 milhões) eram domicílios particulares e 104,5 mil (ou 0,1%) eram domicílios coletivos. É possível também observar os tipos de estabelecimentos do país: a maioria deles se enquadrava em outras finalidades, com 11,7 milhões (ou 10,5% do total). Nesse grupo estão as lojas, por exemplo. Já os estabelecimentos de ensino eram 264,4 mil, os de saúde eram 247,5 mil e os religiosos, 579,8 mil. Por sua vez, as edificações em construção eram 3,5 milhões. A distribuição dessas espécies de endereços entre as unidades da federação pode ser conferida na tabela a seguir:

Total de coordenadas, segundo espécie do endereço – Brasil e Unidades da Federação

UF Domicílio particular Domicílio

coletivo Estab. agropecuario Estab. de ensino Estab. de saúde Estab. Outras finalidades Edificação em construção Estab. religioso RO 729244 866 98569 1893 1927 95697 29504 7670 AC 318942 379 31744 1881 769 40745 11464 4600 AM 1305348 2058 61722 7052 2738 194050 66868 19134 RR 211576 389 7101 1055 839 28134 9271 2150 PA 3053493 5423 201850 14150 6406 439526 152564 37758 AP 251566 516 5178 1112 796 37629 12681 3187 TO 654815 1166 62054 2351 1865 89668 31367 5151 MA 2588500 2542 95390 14444 6280 399659 125654 25374 PI 1418970 1474 176837 7410 4521 214266 57836 10107 CE 3822632 3373 162923 13850 8388 565846 149074 24556 RN 1500298 1567 43769 5010 3885 226756 54895 8823 PB 1804181 1150 102304 7605 5914 221743 72453 13536 PE 4092295 2884 206911 13373 9477 577168 193443 24931 AL 1321222 1042 48996 4923 3284 183224 55138 8736 SE 1006925 556 68702 3095 2199 127571 43213 6494 BA 6868847 7744 573839 28315 16347 1032896 466369 52939 MG 9561961 13864 615688 24184 32966 1292653 437593 59281 ES 1794597 2143 88061 4561 4672 228608 83012 15694 RJ 7709779 5684 47634 16499 15402 835701 276279 55222 SP 19623160 18316 199473 40746 56993 2325890 605209 83938 PR 5024225 4839 276214 12397 16498 609960 152740 25152 SC 3470459 4702 171363 8400 10447 406377 93210 16181 RS 5321610 6922 347724 13695 16467 611965 112064 26300 MS 1206036 3109 76139 2648 3709 165107 42915 8156 MT 1559872 6462 121381 4284 4570 216282 62134 10329 GO 3207511 4659 162304 7337 7872 438703 113581 18970 DF 1172001 688 4515 2175 2279 100889 30911 5429 Brasil 90600065 104517 4058385 264445 247510 11706713 3541442 579798

As coordenadas geográficas dos endereços foram coletadas pelos mais de 180 mil recenseadores que trabalharam no Censo Demográfico 2022, por meio dos seus dispositivos móveis de coleta (DMC). “Essas coordenadas eram coletadas durante a confirmação ou inclusão de endereços no cadastro do IBGE. O recenseador, durante o percurso no setor censitário, encontrava o endereço em uma lista prévia que já estava carregada no DMC. Ele confirmava aqueles que já existiam e estavam na lista e incluía os que não estavam. Após a inclusão ou confirmação de um endereço, o aplicativo do DMC registrava a coordenada geográfica daquela unidade visitada”, diz Eduardo.

Ele conta também como essa coleta de latitude e longitude em campo era utilizada para supervisionar o trabalho do recenseador. “Durante a realização da entrevista, quando o questionário era aberto, o aplicativo coletava automaticamente, de forma transparente, algumas coordenadas geográficas com intervalo específico de tempo, de modo que o supervisor pudesse conferir se aquela entrevista foi realizada no local correto”, completa o gerente.

Nas divulgações do CNEFE, os dados são relacionados apenas aos endereços, respeitando o sigilo estatístico. “O comitê de sigilo do IBGE entendeu que os dados de endereço não são sigilosos. Neste produto, estamos divulgando apenas as coordenadas com o código da UF e o código do município, recorte geográfico máximo que o IBGE tem divulgado até o momento”, diz. Na próxima divulgação do CNEFE, prevista para este ano, haverá a inclusão de outros dados, como o endereço completo, com logradouro, número, complemento, localidade e CEP.

Mais sobre a pesquisa

O Censo Demográfico é a mais completa operação estatística realizada no país, indo a todos os domicílios dos 5570 municípios brasileiros e coletando as coordenadas geográficas das espécies de endereços visitadas pelos recenseadores. Os dados podem ser visualizados na Plataforma Geográfica Interativa (PGI) e no panorama do Censo 2022.