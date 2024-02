O governo do Acre, por meio da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), divulga o aumento de 25% na operacionalização dos armazéns, nos serviços de beneficiamento e secagem do arroz que são produzidos na região do Juruá.

Já foram atendidos 20 produtores rurais, das regiões do Paraná dos Mouras, Projeto Taquari, Comunidade Santa Rosa, Comunidade São Pedro, Ramal 3, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Se comparado o beneficiamento e a limpeza do arroz no período de janeiro de 2023 (22,4 toneladas) com a de janeiro de 2024 (25,7 toneladas) é evidenciado um aumento de 25% na operacionalização, nos serviços de beneficiamento e secagem do arroz produzido naquela região.

A Cageacre é uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei nº 564, de 26 de setembro de 1975, que absorve a produção de grãos na secagem, beneficiamento, limpeza e no armazenamento. Entretanto, é preciso evidenciar que a produção de grãos vem crescendo a cada safra, o que leva o governo do Estado, através da Cageacre, a se preparar para atender à demanda da produção, enfatiza o presidente da companhia, Pádua Vasconcelos.

“Nosso foco é o produtor. Valorizamos ele e o produto. Então, é oficial, vai aumentar cada vez mais esse ano. Por exemplo, esperamos uma produção de milho maior no nosso estado, portanto o produtor vai procurar os armazéns para secar, ensacar e armazenar esse milho”, afirmou o presidente.

Em Cruzeiro do Sul, o armazém tem recebido no início do ano a safra de arroz produzida pelos produtores rurais daquela região.

No Acre, o plantio de arroz acontece de duas formas: através do plantio na terra firme e em várzea, nas regiões ribeirinhas dos rios da bacia do Juruá.

O governo de Gladson Cameli apresenta como eixo estruturante de desenvolvimento econômico do Estado o fortalecimento do agronegócio, com a reorganização das secretarias, institutos e empresas que compõem o sistema de produção agropecuária.

Atualmente, a Cageacre apresenta uma estrutura operacional de dez unidades armazenadoras. As unidades encontram-se localizadas nas cinco regionais do estado, sendo no Baixo Acre (Acrelândia, Plácido de Castro, PAD Peixoto em Campinas, Senador Guiomard e Porto Acre), Alto Acre (Xapuri), Purus (Manoel Urbano), Tarauacá/Envira (Feijó e Tarauacá) e Juruá (Cruzeiro do Sul).