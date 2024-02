Operação “Nepente” da Polícia Civil desarticula rede de traficantes no Acre e prende 43 pessoas

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou, nesta quinta-feira, 1º, a Operação “Nepente”, marcando um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas no estado. O resultado do trabalho investigativo resultou no cumprimento de 59 mandados de prisão, dos quais 43 indivíduos foram detidos, todos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação, inicialmente centrada em Manoel Urbano, estendeu-se para a capital Rio Branco e as cidades de Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Bujari. A investigação desvendou uma complexa rede de traficantes, desde os principais fornecedores até transportadores e colaboradores locais.

Os principais líderes, que possuíam considerável capital financeiro, foram identificados não apenas como negociadores em Manoel Urbano, mas também em outros municípios da região do Purus e na capital do estado.

O delegado e diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), Pedro Paulo Buzolin, destacou a importância da operação: “A ação da Polícia Civil visa reestabelecer a segurança em áreas de fronteira e rotas de passagem de drogas. O foco é desmantelar não apenas indivíduos envolvidos diretamente no tráfico, mas também cortar as conexões financeiras que alimentam essa atividade criminosa”.

Durante o período das investigações, as autoridades conseguiram mapear os principais traficantes da cidade de Manoel Urbano, revelando a extensão do envolvimento de diferentes elos na cadeia do tráfico de drogas.

Os detidos aguardarão julgamento judicial após passarem por exame de corpo de delito. A Operação “Nepente” representa um passo significativo no enfrentamento ao tráfico de drogas no Acre, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança e a ordem pública.