Mais à direita, lista de possíveis candidatos a prefeito de Rio Branco tem Ulysses e Jenilson

O cenário para as eleições municipais de 2024 em Rio Branco, capital do Acre, tem se mostrado acirrado. Com pelo menos seis nomes postos, o embate é marcado por figuras já conhecidas do cenário político acreano.

A maioria dos pré-candidatos está à direita e mira o eleitor bolsonarista e conservador. São eles Alysson Bestene (Progressistas), Coronel Ulysses (União Brasil), Emerson Jarude (Novo) e o atual prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Apenas Marcus Alexandre (MDB) e Jenilson Leite (PSB) se situam em um espectro mais à esquerda e centro-esquerda.

O atual prefeito, Tião Bocalom (Progressistas), enfrenta dificuldades para viabilizar a reeleição. Embora mantenha a intenção de participar do pleito, ele terá que trocar de partido, após a decisão do Progressistas de apoiar a candidatura de Alysson Bestene.

Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais será realizado em 6 de outubro. O segundo turno, se necessário, será em 27 de outubro.

Veja quem são os possíveis candidatos a prefeito de Rio Branco em 2024

Tião Bocalom (Progressistas)

Tião Bocalom, 70 anos, está em seu primeiro mandato de prefeito. Começou a carreira política no Paraná, onde nasceu, e é professor de matemática. Tião Bocalom já foi prefeito de Acrelândia, cidade do interior do Acre, e já anunciou que irá ser candidato à reeleição como prefeito de Rio Branco nas eleições municipais de 2024. Está em debate, porém, por qual sigla o prefeito deverá tentar continuar na prefeitura por mais quatro anos. Isso porque o seu partido, por meio do governador Gladson Cameli, anunciou apoio ao secretário de Governo, Alysson Bestene, como candidato à prefeitura.

Alysson Bestene (PP)

Alysson Bestene, 48 anos, é natural de Rio Branco (AC). Ex-vereador, Bestene foi secretário de Saúde durante a pandemia da Covid-19 e é o atual secretário de Governo de Gladson Cameli (Progressistas). A candidatura de Alysson Bestene à prefeitura de Rio Branco nas eleições municipais 2024 foi articulada e chancelada pelo governador, que conta também com o apoio de outros seis partidos. A escolha por Alysson foi feita em um consenso histórico para o partido, que desde a eleição de 2018 convive com uma cisão entre grupos da prefeitura e do Estado, e neste momento escolhe, de forma unânime, não apoiar a reeleição de Bocalom.

Coronel Ulysses (União Brasil)

Ulysses Araújo, 51 anos, é deputado federal e oficial aposentado da Polícia Militar. Na vida pública, ocupou cargo no Ministério da Justiça de Bolsonaro, e foi diretor da Secretaria de Segurança Pública do Acre, no primeiro governo de Gladson Cameli. Coronel Ulysses em apoio dos senadores Alan Rick e Márcio Bittar (União Brasil), e busca ser candidato a prefeito de Rio Branco nas eleições de 2024.

Emerson Jarude (Novo)

Emerson Jarude, 33 anos, é advogado e natural de Rio Branco (AC). Deputado estadual pelo Acre, foi vereador do município de Rio Branco por dois mandatos. Desfiliou-se do MDB quando o também possível candidato Marcus Alexandre ingressou no partido. Agora no Partido Novo, Emerson Jarude é um possível candidato a prefeito de Rio Branco nas eleições municipais de 2024.

Jenilson Leite (PSB)

Jenilson Leite, 46 anos, é médico infectologista e ex-deputado estadual. Jenilson tem atuado publicamente para ser candidato a prefeito de Rio Branco nas eleições 2024, mas aguarda a decisão do PSB, que ainda não decidiu se terá chapa própria, ou apoiará Marcus Alexandre (MDB). Tem apoio do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Marcus Alexandre (MDB)

Marcus Alexandre, 46 anos, é engenheiro civil, já foi prefeito de Rio Branco (AC) por duas gestões e foi chefe do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre. Principal nome nas pesquisas de intenção de voto, filiou-se ao MDB após deixar o PT. Agora, com apoio do PT e do senador Sérgio Petecão (PSD), Marcus Alexandre busca ampliar as alianças para ser candidato a prefeito de Rio Branco nas eleições municipais de 2024.

https://www.jota.info/eleicoes/quem-sao-os-possiveis-candidatos-a-prefeito-de-rio-branco-nas-eleicoes-municipais-de-2024-31012024