Gladson Cameli anuncia convocação de 58 integrantes do cadastro de reserva do Corpo de Bombeiros

O Estado do Acre irá convocar, até maio, 58 integrantes do cadastro de reserva do Corpo de Bombeiros. O anúncio da convocação foi feito na manhã desta quinta-feira, 1º, pelo governador Gladson Cameli, na sessão solene de abertura do ano legislativo de 2024 da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O secretário de Governo, Alysson Bestene, será o responsável por todo o trâmite burocrático para a normatização da convocação e garantia da incorporação dos alunos soldados na corporação ainda no primeiro semestre.

“Entendo a angústia daqueles que aguardam uma convocação, e nós estamos trabalhando para garantir que isso aconteça. Mas é preciso que todos entendam que tenho a lei de responsabilidade fiscal, um orçamento a ser cumprido e uma folha de pagamento a ser paga em dia”, disse Cameli.