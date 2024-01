Santander abre edital para destinar recursos a projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e a pessoas idosas no Acre

▪No Estado, os 19 projetos apoiados em edições anteriores do Amigo de Valor e do Parceiro do Idoso já receberam R$ 3,7 milhões, impactando 35 mil acreanos;

▪Inscrições podem ser feitas pelos sites do Amigo de Valor e Parceiro do Idoso

O Santander abriu nesta segunda-feira (29) as inscrições para os editais dos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, iniciativas do Banco que destinam recursos incentivados para projetos sociais que protegem e acolhem crianças, adolescentes e a pessoas idosas em situação de violência ou violação de direitos. No Acre, poderão participar projetos localizados nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Desde 2003, o Banco destinou R$ 3,7 milhões a 19 iniciativas no estado, impactando cerca de 35 mil acreanos. Neste ano, os projetos selecionados receberão até R$ 400 mil do Santander, além de formação e acompanhamento técnico especializado.

“Mais do que destinar recursos financeiros para os projetos sociais selecionados, o Santander monitora as ações e capacita as organizações e os conselhos municipais selecionados. É nosso dever promover ações que contribuam para o fortalecimento e a garantia dos direitos das crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade”, diz Gabriela Bertol, head de sustentabilidade do Santander Brasil.

Para o Amigo de Valor, o projeto inscrito deve ter como foco os direitos da criança e do adolescente, com iniciativas de Serviços de Convivência Familiar, medidas socioeducativas e acolhimento. Os recursos recebidos pela campanha variam de acordo com a complexidade do programa, podendo chegar a R$ 390 mil. Já no Parceiro do Idoso, podem participar ações que promovem a convivência familiar ou centros de longa permanência. Nessa modalidade, a verba pode chegar a R$ 400 mil por ano. Tratam-se de duas das maiores campanhas de destinação de Imposto de Renda do país, que atua no fortalecimento da rede de proteção de garantia de direitos com a arrecadação de recursos incentivados para iniciativas de todo o Brasil.

O Amigo de Valor, com mais de 20 anos de atividade, e o Parceiro do Idoso, criado em 2013, já apoiaram mais de 1,1 mil iniciativas, que beneficiaram 1,6 milhão de crianças e adolescentes e mais de 35 mil idosos em todo País. O Santander já destinou cerca de R$ 270 milhões a projetos sociais espalhados pelos 26 estados brasileiros.

As inscrições vão até o dia 19 de abril. Podem participar dos editais os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa de cidades onde o Santander está presente, que tenham até 500 mil habitantes e IDH até 0,739. Os projetos selecionados serão divulgados em agosto. Mais informações nos sites do Amigo de Valor (https://www.santander.com.br/sustentabilidade/sociedade/amigo-de-valor) e do Parceiro do Idoso (https://www.santander.com.br/sustentabilidade/sociedade/parceiro-do-idoso).