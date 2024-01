Ondas de calor aumentam desigualdades socioeconômicas e mataram 48 mil pessoas no Brasil entre 2000 e 2018, diz estudo

Ondas de calor mataram mais de 48 mil pessoas no Brasil entre 2000 e 2018, superando em mais de vinte vezes o número de mortes por deslizamentos de terra no período. Além disso, os eventos de aumento abrupto nas temperaturas – mais intensos e frequentes por causa das mudanças climáticas – têm aprofundado desigualdades socioeconômicas no país e vitimado mais idosos, mulheres, pretos, pardos e pessoas menos escolarizadas, analisa o Observatório do Clima .

Os dados são de um novo estudo, publicado na última quarta-feira (24) e conduzido por um time de 12 cientistas brasileiros e portugueses, vinculados a instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade de Lisboa. A equipe foi liderada por Djacinto Monteiro dos Santos, do Departamento de Meteorologia da UFRJ.

A pesquisa analisou as 14 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil, de acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nas cinco regiões do país. Foram consideradas as regiões metropolitanas de Manaus e Belém (região Norte), Fortaleza, Salvador e Recife (Nordeste), São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (Sudeste), Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre (Sul) e Goiânia, Cuiabá e Brasília (Centro-Oeste). Somadas, as áreas concentram cerca de 35% da população brasileira.

“Muitos destes fatores não são independentes”, explicou ao PÚBLICO Ricardo Machado Trigo, um dos três portugueses envolvidos nesta investigação transnacional. Isso aconteceu principalmente em sociedades como a brasileira, destaca, “onde há uma certa diferença de escolarização entre as raças e os sexos”. O estudo sugere que as mudanças climáticas podem agravar as discrepâncias já existentes em questões sociais e econômicas.

A ocorrência dos eventos de calor extremo foi mapeada através da aplicação do Fator de Excesso de Calor (EHF, na sigla em inglês). O índice permite identificar e classificar as ondas de calor de acordo com sua frequência, duração e intensidade, além de estipular os níveis de calor que podem representar riscos à saúde humana.