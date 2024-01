Cursos técnicos e gratuitos iniciam temporada no Acre; saiba como não perder essa oportunidade

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), inicia nesta quinta-feira, 1°, as inscrições para diversos cursos profissionalizantes gratuitos. Ao todo, são 120 vagas disponíveis, divididas entre os cursos de: pizzaiolo, confeitaria básica, bolos e tortas, salgadeiro, mecânica de motocicleta e manutenção de ar-condicionado.

As capacitações ministradas de contrato com o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), têm como objetivo oferecer conhecimento técnico, e proporcionar uma formação de alta qualidade, alinhada com a promoção de emprego e renda para a população. Inicialmente direcionada aos beneficiários dos programas habitacionais do governo, a oportunidade de qualificação será estendida à comunidade em geral.

As vagas são limitadas e os interessados devem comparecer à sede do Instituto Federal do Acre (Ifac), localizada na Av. Brasil, 920 – Xavier Maia, em Rio Branco, nos horários das 8h às 11h ou das 13h30 às 16h30. A participação é gratuita, sendo necessário apresentar cópia e original do Registro Geral de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atual e comprovante de escolaridade.